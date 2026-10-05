Overwatch change le rôle de Sombra mais tient à rassurer les admirateurs du personnage

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 octobre 2026 à 12h08
À quelques heures du lancement de la saison 5 d'Overwatch, les joueurs de Sombra ont droit à une surprise inattendue : le changement de rôle de leur héroïne préférée.
Overwatch change le rôle de Sombra mais tient à rassurer les admirateurs du personnage

Changer le rôle d'un personnage dans Overwatch 2 reste une situation exceptionnelle qui n'était arrivé qu'à deux reprises dans toute l'histoire de la franchise. Le premier changement de ce type concernait Symmetra, qui est passée de Support à DPS en 2018. Puis en 2022, Doomfist a connu le même traitement, abandonnant son rôle de DPS pour celui de Tank. 

Mais un troisième nom va s'ajouter à cette liste : celui de Sombra. Le personnage va changer de rôle en Saison 5, passant de DPS à Support. Cela n'a pas manqué de faire réagir les utilisateurs qui ont l'habitude de jouer ce personnage. Face à la multiplication des réactions, Alec Dawson (game director associé sur Overwatch) a tenu à rassurer la communauté lors d'une interview réalisée à la BlizzCon 2026.

Une décision qui n'était pas prévue à l'origine

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Si Sombra change de rôle, les développeurs ont eu à cœur de conserver les éléments caractéristiques du personnage, à savoir sa furtivité, son agressivité et sa capacité à déterminer quand engager le combat. Même si elle devient un Support, son objectif n'est donc pas de rester en retrait. Sombra va continuer de faire des dégâts, d'engager et de déstabiliser tout en faisant des soins importants. Mais Blizzard a tout fait pour ne pas arriver à ce cas de figure. 

Le changement de rôle du personnage n'était pas envisagé au départ. les équipes travaillaient sur sa refonte en veillant à conserver son rôle de DPS. Mais les versions proposées ne fonctionnaient pas. En analysant ses caractéristiques, ils ont découvert qu'ils pouvaient la transformer en un Support assez unique par rapport aux standards du jeu, mais très utile. 

Nous savons que ce changement va demander du temps aux joueurs, particulièrement aux joueurs de Sombra qui ont l'habitude de la jouer DPS. Mais une fois qu'ils comprendront son nouveau kit, nous pensons qu'ils pourront jouer Sombra d'une manière assez proche de ce qu'ils faisaient auparavant.

Un changement notable sur Overwatch qui va déstabiliser certains joueurs

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Ce virage est l'une des grandes inquiétudes de Blizzard. La firme a peur que les joueurs historiques boudent la nouvelle Sombra par refus de prendre un support ou parce qu'ils n'arrivent pas à apprivoiser le nouveau gameplay. Mais Alec Dawson reste confiant et pense que ces derniers retrouveront une partie des sensations de jeu de l'ancienne version, tout en apportant quelques éléments inédits.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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