Overwatch x Stellar Blade : EVE et ses alliés débarquent juste avant la sortie du jeu sur Switch 2

Avec sa mise à jour de mi-saison, Overwatch accueille cinq personnages de Stellar Blade sous forme de skins. Un crossover qui tombe à point nommé pour Shift Up, à quelques jours de l'arrivée de son jeu sur la console de Nintendo.

Avec sa mise à jour de mi-saison, Overwatch ne mise pas seulement sur l'affrontement final à Rialto. Blizzard s'associe aussi à Shift Up pour une collaboration avec Stellar Blade, baptisée Overwatch x Protocole EVE en clin d'œil au nom de code du jeu, Project EVE. Concrètement, cinq personnages de l'aventure d'EVE débarquent dès à présent sous forme de skins, et chacun habille un héros d'Overwatch.

Cinq héros aux couleurs de Stellar Blade

EVE prête ses traits à Widowmaker, tandis que Lily, l'ingénieure qui épaule l'héroïne tout au long de l'aventure, prend les commandes du méca de D.Va. Un rapprochement assez naturel pour un personnage qui passe son temps à bricoler du matériel.



Adam, qui vient en aide à EVE dès son arrivée sur Terre, enfile la tenue de Soldier: 76, et Tachy, capitaine de l'escouade d'EVE au début du jeu, habille Vendetta, justement au cœur de l'arc narratif de cette saison. La mystérieuse Raven complète la sélection avec un skin pour Freja.













Stellar Blade arrive sur Switch 2

Cette collaboration arrive juste avant une étape importante pour la licence, puisque Stellar Blade Complete Edition sort le 5 novembre sur Nintendo Switch 2. Cette édition regroupe le jeu de base, les extensions consacrées à NieR:Automata et GODDESS OF VICTORY: NIKKE, l'ensemble des mises à jour gratuites ainsi que les quatre tenues de la collaboration avec Bayonetta. Elle est vendue 59,99 €, avec l'intégralité du jeu sur la cartouche, et une démo gratuite est déjà disponible sur l'eShop.

Shift Up en profite aussi pour exploiter les spécificités de la console, avec une visée au gyroscope, l'écran tactile pour certaines énigmes et des contrôles de mouvement pour la pêche. Des options qui restent toutefois facultatives, les commandes classiques demeurant les plus naturelles pour ce type de jeu.



Le portage nous a paru solide, globalement fluide en mode portable comme sur téléviseur, malgré quelques concessions graphiques et des chargements assez longs. Sans égaler les versions PS5 et PC, il reste une bonne porte d'entrée pour découvrir l'aventure d'EVE en nomade.