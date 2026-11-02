Stellar Blade sur Switch 2 : que vaut le portage de la Complete Edition ?

Deux ans après sa sortie sur PS5, Stellar Blade débarque sur Switch 2 dans une Complete Edition qui regroupe l'ensemble de ses contenus. Reste à savoir si la console hybride de Nintendo parvient à suivre le rythme effréné d'EVE.

Conditions de test

Console utilisée : Nintendo Switch 2 (modes portable et téléviseur)

Nintendo Switch 2 (modes portable et téléviseur) Manettes utilisées : Joy-Con 2 et Manette Pro Nintendo Switch 2

Joy-Con 2 et Manette Pro Nintendo Switch 2 Version testée : Stellar Blade Complete Edition, code fourni par SHIFT UP

Disponible le 5 novembre sur Nintendo Switch 2, Stellar Blade Complete Edition regroupe le jeu de base, les contenus additionnels NieR:Automata et GODDESS OF VICTORY: NIKKE, le mode photo ainsi que l'ensemble des mises à jour gratuites parues depuis 2024. S'y ajoutent quelques bonus cosmétiques propres à cette édition et les quatre tenues de la collaboration Bayonetta, également offertes aux joueurs PS5 et PC. Notez que ces dernières restent dans le moule de ce que propose le titre, soignées et plutôt réussies.

Vendue 59,99 €, cette édition intègre l'ensemble des contenus du jeu au prix de sa seule version de base sur PS5, où il faut encore ajouter 17,99 € pour les deux extensions. Une version accompagnée d'un steelbook est également proposée à 69,99 €, en quantité limitée. Par ailleurs, la version physique propose l'intégralité du jeu sur la cartouche, sans Game-Key Card ni téléchargement supplémentaire. En dématérialisé, il faudra en revanche prévoir 25,3 Go d'espace libre. Enfin, une démo gratuite est disponible sur l'eShop pour se faire un avis avant l'achat.

Le jeu en quelques mots

Lors de sa sortie, Stellar Blade a beaucoup fait parler de lui pour la sexualisation de son héroïne et de ses personnages féminins. Passé ce débat, le titre de Shift Up nous avait pourtant convaincus avec un gameplay nerveux et fluide, un contenu riche et une histoire atypique, bien écrite. Les joueurs moins aguerris peuvent par ailleurs opter pour le mode Histoire, qui facilite les combats pour profiter avant tout de l'aventure.

Bien que le concept de Stellar Blade ne soit pas révolutionnaire, le jeu se démarque par son originalité en offrant un ensemble éclectique. Il combine avec élégance un gameplay diversifié, une histoire très bien ficelée et une difficulté adaptative. La mort fait partie intégrante du gameplay, mais n'est ni handicapante ni frustrante. Pour autant, le titre n'en devient pas juvénile et offre un réel goût de reviens-y. La progression navigue entre monde ouvert et séquencé tandis que les adversaires sont aussi variés que nuancés, permettant une progression pédagogique. En fin de compte, bien que Stellar Blade ne soit pas dépourvu de défauts, avec une mobilité parfois capricieuse et une lisibilité des combats pas toujours intuitive, il demeure un titre qui mérite l'attention. Il offre une voie prometteuse pour le développement des jeux sur consoles par les éditeurs asiatiques, en dépassant les préjugés initiaux. GAMEWAVE, Vandenburie Mathieu, 8,5 / 10.

En mode téléviseur

Dès les premières minutes, la Switch 2 affiche une fluidité globalement solide. Le jeu vise les 60 images par seconde grâce au DLSS et à une interpolation d'images, et tient la cadence la plupart du temps. Quelques ralentissements se font toutefois sentir dans les zones chargées en détails, en ennemis ou en effets de lumière, ainsi que durant certaines cinématiques. Légers et acceptables, ils restent néanmoins perceptibles. Shift Up impose d'ailleurs un mode graphique unique, sans option qualité ou performance, ce qui évite tout réglage aux joueurs les moins à l'aise avec ces paramètres. Face aux boss ou aux mouvements spéciaux les plus rapides, le titre tient malgré tout étonnamment le rythme.



Surtout, cette interpolation n'entraîne aucune latence perceptible. Les parades se déclenchent au bon moment et nos quelques échecs relevaient davantage d'un mauvais timing que d'un souci technique. Tout au plus, les affrontements donnent l'impression d'être légèrement plus lents, sans réelle conséquence puisque Stellar Blade impose déjà une bonne part d'anticipation.

L'image reste propre sur grand écran, mais les scènes les plus chargées trahissent les limites de la console. Les explosions et les bâtiments qui s'effondrent ont ainsi tendance à pixeliser et à perdre en détail, un défaut plus visible sur télé sans être rédhibitoire. En revanche, les temps de chargement se montrent assez longs, au point de se faire remarquer régulièrement.

En mode portable

Sans surprise, le constat reste très proche en mode portable, où Stellar Blade se montre aussi beau qu'en mode téléviseur. Nous avons partagé notre temps de jeu à parts égales entre les deux, sans relever de différence de fluidité ni de perte de netteté gênante sur l'écran de la console.

Par ailleurs, l'interface et les textes s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran. Ainsi, la lisibilité reste bonne, qu'il s'agisse des menus, des sous-titres ou des informations affichées en combat, et les affrontements restent aussi lisibles que sur PS5.



















Ce que la Switch 2 change

Pour tirer parti de la console, Shift Up a intégré la visée au gyroscope, des contrôles de mouvement pour la pêche, l'écran tactile pour certaines énigmes ainsi que le contrôle à la souris avec les Joy-Con 2. Le gyroscope, le tactile et les mouvements fonctionnent correctement, mais restent avant tout optionnels. Nous leur avons d'ailleurs préféré les commandes classiques, plus naturelles pour ce type de jeu.

Côté prise en main, les Joy-Con 2 comme la Manette Pro offrent une gestion des gâchettes et des touches bien pensée. Les deux partagent en revanche la même déconvenue. Le scan du drone, qui révèle les ressources, les coffres et les ennemis alentour, est désormais assigné à la touche « - », petite et pas forcément bien placée. Il s'avère ainsi bien moins intuitif que sur PS5 ou PC, puisqu'il faut presque s'arrêter de bouger pour l'activer. Une contrainte qui se fait sentir face aux ennemis invisibles, justement repérables grâce à ce scan.

Enfin, la reprise après la mise en veille fonctionne normalement, sans accroc particulier, ce qui permet de lancer de courtes sessions en mode portable sans contrainte.

Face à la version PS5

Même si notre aventure sur PS5 commence à dater, nous avons remarqué dès le lancement sur Switch 2 un downgrade graphique, logique au vu de l'écart de puissance entre les deux machines, et que la comparaison avec les images de la version PS5 rend d'autant plus évident. Les cinématiques et l'exploration restent pourtant très belles. Plusieurs détails trahissent toutefois les concessions, comme un léger clipping en arrière-plan, des adversaires aperçus au loin qui avancent de manière saccadée et des décors moins détaillés, sans aucune incidence sur le gameplay.

Stellar Blade n'a donc pas tout à fait la même saveur que sur PS5 ou PC, qui restent à privilégier pour profiter pleinement du détail de ses décors et de la fluidité native de son gameplay. Il se défend toutefois très bien au regard des capacités de la Switch 2, et rien n'empêche de découvrir l'aventure par ce biais.