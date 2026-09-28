Pour garder un équilibrage compétitif, Overwatch opte pour cette stratégie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 septembre 2026 à 15h43
L'équilibrage compétitif d'Overwatch est une question qui revient régulièrement dans les débats de la communauté. Interrogé à ce sujet lors de la BlizzCon, Aaron Keller est revenu sur les enjeux liés à ce point et ce qui est prévu pour le futur.
Pour garder un équilibrage compétitif, Overwatch opte pour cette stratégie

Toujours présent sur la scène eSport, Overwatch 2 doit régulièrement faire face à un souci majeur : l'équilibrage de ses champions. L'arrivée d'un nouveau héros s'accompagne généralement de nerfs et de buffs afin de rendre les parties plus équilibrées et les choix de champions plus équitables pour tous. Mais cette tâche est toujours aussi exigeante pour les équipes de développement, même après 10 ans et deux jeux. 

Dans le cadre d'un entretien exclusif pour PCgamesN, Aaron Keller (directeur d'Overwatch) est revenu sur l'évolution de la méta mais aussi sur un aspect méconnu des joueurs. 

« Créer des moments où les joueurs doivent, en quelque sorte, réapprendre certains aspects du jeu »

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Il présente tout d'abord un point sur lequel les équipes discutent régulièrement : la « réinitialisation de la courbe de maîtrise ». Rappelons que certains des 50 héros jouables dans Overwatch étaient déjà présents dans le premier jeu de la franchise. Mais depuis leurs débuts, ceux-ci peuvent avoir beaucoup évolué. L'idée pour les développeurs est de réinventer certains de ces champions en proposant de nouvelles capacités ou des talents adaptés, notamment quand un nouveau personnage rejoint la mêlée.

La méta évolue constamment. Puisque nous introduisons un nouveau héros à chaque saison, il y a toujours du nouveau à prendre en compte. 

Au lancement des 5 nouveaux personnages de la saison actuelle, la curiosité a pris le pas sur l'aspect compétitif. Les joueurs ont donc pris plus de plaisir à tester ces nouveaux héros, mettant de côté leur potentiel en parties classées. Mais rapidement après cette phase de découverte, chaque héros a rejoint l'un des rangs de la Tier list globale d'Overwatch. C'est à cet instant que les équilibrages et les ajustements interviennent. 

Deux points clés pour gérer l'équilibrage dans Overwatch

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Les équipes travaillent en ayant deux idées précises en tête : laisser les joueurs s'amuser sans mettre de côté l'archétype associé à chaque héros et conserver un équilibre de jeu global. Aaron Keller précise que « nous n'effectuons pas de changements pour le simple plaisir de changer. Lorsque nous procédons à des ajustements d'équilibrage, notre objectif est de rendre le jeu plus équilibré et plus compétitif. »

Cela peut donc passer par le fait de réapprendre à utiliser son personnage préféré afin de conserver son caractère compétitif. Si maintenir cet équilibre est une tâche ardue, les équipes d'Overwatch ont à cœur d'y parvenir.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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