Overwatch en 2026, est-ce enfin le bon moment pour reprendre le jeu ?

Après plusieurs années d'absence, Overwatch a bien changé. De nouveaux héros, des mécaniques inédites, le retour du 6v6 et une quantité de contenu qui s'est considérablement étoffée ont progressivement transformé l'expérience. Mais après une transition compliquée vers Overwatch 2, Blizzard semble aujourd'hui avoir retrouvé une direction plus claire. Alors, est-ce vraiment le bon moment pour revenir ?

Pour comprendre l'Overwatch de 2026, il faut d'abord revenir quelques années en arrière. À l'origine, Blizzard voulait faire d'Overwatch 2 une véritable suite, avec une importante composante PvE et une évolution plus profonde de l'expérience. Dans les faits, le titre a surtout marqué une nouvelle étape pour le PvP, avec le passage du 6v6 au 5v5 et l'arrivée du modèle free-to-play.

Le projet PvE a ensuite été progressivement réduit avant d'être abandonné sous sa forme initialement annoncée. Avec le recul, la frontière entre les deux épisodes est donc devenue particulièrement mince. Overwatch 2 ressemblait davantage à une évolution du premier qu'à une véritable suite. Blizzard semble depuis avoir tiré les conséquences de cette transition en revenant simplement à Overwatch, avec une philosophie davantage tournée vers l'évolution continue du titre. Notre page dédiée à la licence permet d'ailleurs de retrouver l'ensemble de notre suivi et de ses nombreuses évolutions.









Un retour qui demande quelques heures d'adaptation

Pour quelqu'un qui a quitté Overwatch 2 pendant plusieurs années, la première impression est assez particulière. Les fondamentaux sont toujours là, mais les menus sont plus nombreux, le roster s'est considérablement étoffé et les possibilités se sont multipliées. Il y a beaucoup de personnages à découvrir, de modes à parcourir et de mécaniques à comprendre.

La bonne nouvelle, c'est qu'il reste très simple de se lancer. Les repères reviennent rapidement, l'invitation d'amis ne demande aucune manipulation particulière et une partie peut être relancée sans passer de longues minutes dans les menus. Les bases n'ont finalement pas tant changé, ce qui facilite largement la reprise.

C'est une fois sur le terrain que les différences deviennent les plus visibles. Certains héros sont totalement nouveaux, tandis que d'autres ont vu leurs compétences évoluer. Il faut donc se familiariser avec son propre personnage, mais aussi apprendre à reconnaître ceux qui se trouvent en face. Une capacité inconnue peut rapidement surprendre, même lorsque le joueur qui l'utilise n'est pas particulièrement expérimenté.

Pour autant, le retour ne s'est pas montré si inaccessible. Si les parties restent relativement simples sur le plan technique, du moins au début, le champ de tir offre un espace pratique pour tester les héros et comprendre rapidement leurs capacités. Mieux vaut ainsi choisir un personnage, apprendre progressivement à le maîtriser, puis élargir son panel plutôt que de chercher immédiatement les choix considérés comme les plus efficaces du moment.

Cette phase de découverte constitue d'ailleurs une bonne partie de l'intérêt d'une reprise. Le gameplay reste aussi nerveux, les personnages suffisamment différents pour donner envie d'en essayer plusieurs et les nouvelles cartes ou mécaniques entretiennent la curiosité.





Des rôles toujours identifiés, mais plus polyvalents

Le système de rôles n'est pas nouveau, puisqu'il était déjà présent dans Overwatch premier du nom. Il reste néanmoins particulièrement pratique pour reprendre le titre. Il est possible de partir sur une file ouverte, où chacun choisit librement son héros, ou de passer par la file par rôle en sélectionnant Tank, Dégâts et Support. Il est même possible de s'inscrire sur les trois rôles, seulement deux ou un seul, avec des bonus proposés pour encourager les joueurs à rejoindre ceux qui sont les moins demandés.

Cette organisation offre déjà un premier niveau de liberté. Elle ne règle toutefois pas toutes les questions de composition, notamment parce que les héros eux-mêmes sont devenus beaucoup plus polyvalents.

Les trois grandes catégories conservent leur identité, mais sont désormais divisées en sous-rôles qui leur attribuent des passifs adaptés à leur style de jeu. Les Tanks peuvent ainsi être classés comme Colosse, Engagement ou Indéfectible, avec des bonus favorisant respectivement la résistance, la mobilité ou la capacité à tenir leur position. Les Supports disposent eux aussi de spécialisations qui renforcent le soin, la survie ou l'utilisation des capacités ultimes.

Cette spécialisation n'empêche toutefois pas certains héros de s'éloigner de leur fonction première. C'est particulièrement visible chez les Tanks. Tous ne sont évidemment pas devenus des combattants offensifs, mais certains donnent clairement envie d'aller chercher les dégâts et de jouer agressivement plutôt que de rester en première ligne pour protéger son équipe. Même Reinhardt, pourtant une référence du Tank traditionnel, dispose d'un passif Indéfectible qui renforce sa capacité à tenir sa position, tandis que son kit lui permet également de jouer de manière très offensive.

Le problème, c'est que ces héros conservent malgré tout les responsabilités propres aux Tanks. Un joueur attiré par leur potentiel offensif peut donc rapidement privilégier les dégâts et oublier une partie de leur fonction défensive. Cette liberté ouvre davantage de possibilités, mais rend aussi certains personnages plus difficiles à maîtriser, notamment lorsque leur style agressif masque les responsabilités liées à leur rôle.

Le même constat peut être fait avec les Supports. Eux aussi profitent d'une certaine polyvalence et peuvent participer activement aux dégâts tout en conservant leurs capacités de soin ou de protection. Le rôle ne se limite donc plus à rester en retrait pour maintenir son équipe en vie.

Certains héros semblent toutefois se démarquer beaucoup plus nettement que d'autres. Il est difficile de dire si cela vient de leur accessibilité, de leur efficacité ou simplement de leur prise en main, mais l'écart paraît assez marqué. Pour quelqu'un qui reprend le jeu, le choix d'un Support peut donc rapidement donner l'impression que certains sont plus évidents à exploiter que d'autres.

À cela vient s'ajouter une nouveauté importante, les Perks (ou Bonus de Héros). Les héros peuvent évoluer au cours d'une partie et choisir différentes améliorations qui modifient certaines de leurs capacités. Leur intérêt dépend évidemment du personnage utilisé, mais aussi de la situation et de la synergie avec le reste de l'équipe.





Il faut toutefois garder un élément en tête, changer de héros fait repartir cette progression à zéro. Une décision qui paraît anodine peut donc avoir davantage de conséquences qu'il n'y paraît. Faut-il conserver un personnage déjà amélioré, prendre le risque de changer pour mieux répondre à l'équipe adverse ou s'adapter à ses propres coéquipiers en acceptant de perdre les Perks accumulés ?

Le système ne bouleverse pas complètement une rencontre à chaque choix, mais offre ainsi une vraie marge d'adaptation. Il pousse à réfléchir davantage à ses changements de héros sans remettre en cause les fondamentaux du jeu.

Le 5v5 n'a pas remplacé le 6v6

Le passage au 5v5 reste l'une des grandes différences entre l'Overwatch actuel et celui des premières années. Après avoir retrouvé les deux formats, difficile pourtant de désigner un véritable vainqueur.

Le 5v5 paraît plus lisible et plus stratégique. Avec moins de joueurs sur le terrain, les actions de chacun ont davantage de poids et les affrontements sont plus faciles à suivre. Il y a également davantage de place pour comprendre ce qui se passe et adapter son approche.

Le 6v6 est à l'inverse beaucoup plus chaotique. Avec davantage de héros présents simultanément, les compositions autorisent plus d'expérimentations et les affrontements peuvent rapidement devenir de véritables mêlées. C'est moins lisible, mais aussi particulièrement amusant, justement parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe et davantage de possibilités à explorer.

Les deux formats répondent donc à des envies différentes. Le 5v5 paraît plus adapté à ceux qui recherchent une approche stratégique et lisible, tandis que le 6v6 laisse davantage de place à l'expérimentation et à des affrontements plus débridés. Il n'y a donc pas réellement de préférence à avoir, chacun apportant une dynamique différente.











Un Overwatch beaucoup plus dense

Le contenu est probablement l'autre élément qui saute aux yeux lors d'un retour. Nouveaux héros, cartes, modes de jeu et expériences Arcade ont considérablement enrichi l'offre. Les joueurs disposent aujourd'hui de nombreuses façons de varier les plaisirs, avec même des contenus davantage tournés vers l'histoire de l'univers.

Tout n'est évidemment pas destiné à tous les profils. Les amateurs du mode classique pourront continuer à passer l'essentiel de leur temps dans les affrontements traditionnels, tandis que ceux qui souhaitent s'éloigner ponctuellement de la formule principale disposent désormais de beaucoup plus d'options.

Cette densité peut néanmoins donner une impression de surcharge lorsqu'on revient après plusieurs années. Il y a beaucoup de choses à découvrir, parfois au point de ne plus savoir immédiatement ce qui mérite réellement son attention. Mais rien n'oblige à tout essayer. Pour quelqu'un qui souhaite faire d'Overwatch son jeu principal, cette diversité offre surtout davantage de raisons de rester.

Le matchmaking participe d'ailleurs plutôt bien à cette reprise. Comme dans n'importe quel jeu compétitif, certaines rencontres peuvent être complètement déséquilibrées et une équipe peut rapidement se faire dérouiller. Mais les affrontements serrés et amusants existent bel et bien, avec des résultats qui semblent souvent dépendre davantage de la composition et de la coordination du groupe que d'un véritable fossé de niveau.

Et même après une défaite, il reste généralement cette envie de relancer une partie pour mieux comprendre un héros ou simplement tenter de s'améliorer. À condition, bien sûr, d'accrocher au gameplay particulier d'Overwatch et à son univers.







Une progression qui laisse davantage de choix

La progression et le Battle Pass ont également évolué depuis le lancement d'Overwatch 2. Blizzard a récemment revu sa formule autour de deux idées centrales, la personnalisation et le choix. Cette évolution fait notamment partie de la volonté du studio de rendre la progression plus flexible pour les joueurs.

Cette évolution est intéressante pour ceux qui reviennent après plusieurs années. Plutôt que de progresser dans un parcours linéaire en récupérant mécaniquement des récompenses qui ne correspondent pas forcément à leurs héros favoris, le nouveau système cherche à laisser davantage de contrôle sur le contenu débloqué. Nous revenions justement en détail sur cette refonte du Battle Pass lors de son annonce.









Cette évolution va également dans le bon sens pour éviter la frustration de voir passer des récompenses intéressantes sans pouvoir réellement les choisir. Le système n'efface évidemment pas la nécessité de faire des choix lorsqu'un Battle Pass contient plusieurs skins attractifs, mais il donne davantage de liberté au joueur.

Surtout, le modèle économique ne vient pas directement modifier le gameplay. Malgré la multiplication des skins, modèles, skins mythiques et monnaies, l'ensemble est plutôt bien orchestré. La boutique, les différentes récompenses et les possibilités d'obtenir certains éléments sont suffisamment intégrées à l'expérience pour donner naturellement envie de dépenser, sans pour autant forcer la main au joueur.

Un joueur qui ne dépense rien peut ainsi profiter pleinement des parties sans se retrouver désavantagé par son équipement. Les achats restent essentiellement cosmétiques et ne donnent pas accès à de meilleures armes ou à des avantages directs en jeu.















Blizzard veut surtout continuer à faire évoluer Overwatch

Après le détour par Overwatch 2, la direction actuelle paraît plus cohérente avec ce que la licence a toujours été. Blizzard ne semble plus chercher à remplacer Overwatch par une nouvelle version, mais à le faire évoluer au fil du temps.

Nouveaux héros, nouvelles cartes, expériences inédites, évolution des mécaniques et développement de l'univers s'inscrivent désormais dans cette logique. Le jeu ne doit donc plus donner l'impression de stagner, tout en évitant de se transformer au point de perdre ce qui fait son identité.

Cette philosophie semble finalement plus adaptée à Overwatch. Le studio ne cherche plus forcément à vendre le prochain épisode, mais à donner envie de continuer à jouer à celui qui existe déjà. C'est probablement la principale différence avec les premières années d'Overwatch 2 et, surtout, une direction qui paraît plus facile à comprendre pour les joueurs ayant connu le premier opus.

La BlizzCon pourrait donner le ton pour la suite

Reste maintenant à savoir jusqu'où Blizzard compte pousser cette évolution. La BlizzCon 2026, organisée les 12 et 13 septembre à l'Anaheim Convention Center, constituera forcément un rendez-vous important pour la licence.

Difficile, pour l'instant, de savoir quelle annonce pourrait réellement changer la perception du jeu. Blizzard a toutefois déjà confirmé que l'événement fera une place importante à Overwatch, avec du contenu jouable, une scène eSport et des annonces autour de son avenir.

Après plusieurs années de changements parfois difficiles à suivre, l'enjeu sera surtout de voir si Blizzard parvient à conserver cette dynamique sans rendre Overwatch encore plus complexe à appréhender. Continuer à proposer de nouvelles choses pour donner envie de revenir, sans oublier que son principal intérêt reste son gameplay et ses affrontements en équipe, voilà sans doute l'équilibre que le titre doit désormais trouver.

Alors, faut-il reprendre Overwatch en 2026 ?

Pour quelqu'un qui a quitté Overwatch depuis plusieurs années, le retour peut être intimidant. Le nombre de héros, les nouvelles mécaniques et la quantité de contenu demandent quelques heures pour retrouver ses marques. Mais une fois cette période passée, les fondamentaux restent étonnamment familiers.

Le titre est toujours nerveux, les parties restent relativement rapides et les affrontements peuvent aussi bien être complètement déséquilibrés que donner lieu à des matchs particulièrement serrés. Surtout, le gameplay conserve cette capacité à donner envie d'enchaîner les parties, à condition d'accrocher à son univers et à son fonctionnement très particulier.

Car Overwatch reste un jeu à part. Entre les personnages capables de voler ou de bondir partout, ceux qui utilisent des armes aux fonctionnements très différents et la nécessité de collaborer avec son équipe, il faut adhérer à un style bien précis. Le jeu peut être accessible, mais demande tout de même d'apprendre progressivement ses héros et leurs interactions.

Il n'est donc pas devenu fondamentalement différent. Et c'est probablement justement ce qui rend son retour intéressant. Pour ceux qui avaient fini par avoir l'impression qu'Overwatch stagnait, le nombre de nouveautés suffit aujourd'hui à justifier quelques parties, voire à lui redonner une vraie place dans une rotation de jeux.

Tout le monde ne devrait pas forcément revenir sur Overwatch en 2026. Mais ceux qui l'ont quitté il y a plusieurs années peuvent clairement se poser la question. Le retour s'avère finalement à double tranchant, avec une expérience suffisamment proche pour permettre à chacun de retrouver rapidement ses repères, mais aussi suffisamment différente pour laisser un goût d'inachevé à ceux qui voyaient initialement en Overwatch 2 une véritable évolution de la licence.