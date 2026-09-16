Overwatch : Du favoritisme pour la création de nouveaux skins ? Son directeur artistique répond

Alors qu'il y a plus de 50 héros jouables dans Overwatch, il semble que les nouveaux skins soient principalement réservés aux personnages les plus populaires. Face aux réactions des joueurs, le directeur créatif a pris la parole.

L'ajout de skins dans des jeux comme Overwatch 2 ou League of Legends permet de personnaliser son expérience en offrant une tenue unique à son personnage préféré. Si les thèmes sont nombreux et que chaque personnage a droit à au moins une variante, il arrive que certains noms reviennent régulièrement sur le devant de la scène.

Dans League of Legends, il s'agit généralement d'Ahri, de Lux ou de Yasuo. Dans Overwatch, ceux qui ont droit à plus de skins que les autres sont Kiriko, Ange, Genji, Cassidy ou encore Tracer. Mais récemment, un certain favoritisme a été dénoncé par les joueurs en constatant que de nouveaux skins mythiques avaient été accordés à des héros qui en possèdent déjà.

Des noms trop souvent associés à de nouveaux skins dans Overwatch

Sachant que certains des héros du jeu n'ont toujours pas reçu leur skin mythique, ce choix controversé a fait réagir la communauté. Le problème est renforcé par le fait que seulement 2 skins mythiques sont proposés chaque saison. Or, la polémique a pris de l'ampleur quand Fatale a reçu un deuxième skin mythique peu de temps après que Genji ait lui aussi eu droit à ce petit cadeau.

One shot. One kill. One absolutely stunning Mythic. 🤩 Step into the void when you pick up Widowmaker's new Void Dancer Mythic Skin today 🕷️ https://t.co/PLFNIZ58A9 — Overwatch (@PlayOverwatch) September 8, 2026

Voyant les commentaires négatifs s'accumuler à ce sujet, Don Rogers a répondu lors d'une interview avec PC Gamer. Il a affirmé que l'équipe n'écartait jamais délibérément certains héros des discussions sur les skins mythiques. De fait, il n'y aurait pas de réel favoritisme lors de la création de ces skins, mais certains héros inspireraient davantage les équipes.

Les retours de la communauté pris en compte par Don Rogers

Il précise qu'il s'agit « tout simplement de ce qui enthousiasme l'équipe à un moment donné, ou des idées très sympas qui s'offrent à nous, tout simplement ». Cependant, Don Rogers affirme avoir bien pris en compte les retours de la communauté et les équipes vont concentrer leurs efforts sur les personnages mis de côté.

Il conclut en déclarant que « Nous avons récemment réalisé une grande séance de brainstorming libre, en essayant d'explorer autant de pistes que possible pour voir si quelque chose sortait du lot ».