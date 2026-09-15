Overwatch : Nos premières impressions sur Doctrine et les remaniements de Sombra et Chopper

À l'occasion de la BlizzCon 2026, nous avons pu prendre en main Doctrine, le nouveau Support d'Overwatch, mais aussi découvrir les remaniements apportés à Sombra et Chopper. Voici ce que nous avons pensé de ces trois héros après cette première session.

Entre les annonces emblématiques, comme l'arrivée prochaine de World of Warcraft Forever ou encore la révélation du trailer de Diablo V, Overwatch n'a pas fait pâle figure. Blizzard a ainsi profité de la BlizzCon 2026 pour présenter plusieurs nouveautés autour du jeu, avec notamment l'arrivée de Doctrine, un nouveau héros Support, mais aussi des changements importants pour certains personnages déjà présents. Parmi eux, Sombra change de rôle pour devenir Support, tandis que Chopper profite d'une refonte de certaines de ses mécaniques.

Nous avons pu prendre en main ces trois héros afin de découvrir leurs nouvelles possibilités. Il ne s'agissait toutefois pas de véritables parties, mais d'une session libre sur la nouvelle carte présentée par Blizzard, sans adversaires contrôlés par l'intelligence artificielle. Cette première approche permet donc surtout de se faire une idée de leur prise en main et de leurs nouvelles mécaniques, sans encore pouvoir juger leur efficacité en situation réelle.





Doctrine, un Support qui mise sur la mobilité et la polyvalence

Dans une certaine continuité avec les héros les plus mobiles d'Overwatch 2, Doctrine s'impose comme un Support capable de se déplacer rapidement tout en alternant soins et dégâts. Le nouveau héros dispose surtout d'une mécanique d'Infusion qui permet de renforcer ses différentes capacités, avec deux charges qui se rechargent progressivement.

Le principe est assez simple à comprendre. Chaque charge peut être utilisée pour améliorer l'une des capacités compatibles, offrant ainsi une version plus puissante ou légèrement différente du sort. Il faut donc choisir à quel moment utiliser son Infusion selon la situation, plutôt que de simplement conserver ses charges jusqu'à leur prochaine disponibilité.

Son attaque principale, réalisée avec un sceptre capable de tirer des rayons, peut aussi bien soigner les alliés que blesser les adversaires. Infusée, elle laisse place à un rayon plus imposant capable de traverser les ennemis. De la même manière, ses drones peuvent normalement soigner un allié, tandis que leur version Infusée permet également à Doctrine de profiter des soins.

Cette mécanique apporte donc une petite dimension supplémentaire au gameplay sans rendre le héros inutilement complexe. Les capacités restent reconnaissables et leurs versions Infusées ressemblent davantage à des améliorations ponctuelles qu'à de nouveaux sorts complètement différents.

La mobilité constitue justement l'autre particularité intéressante du personnage. Doctrine dispose d'un dash qui lui permet de se déplacer rapidement tout en se protégeant, tandis que sa version Infusée lui donne la possibilité de voler pendant son déplacement. Cette option peut notamment servir à échapper à un danger ou à se repositionner, mais elle nécessite de consommer une charge d'Infusion.

Ce fonctionnement évite ainsi que Doctrine puisse rester constamment dans les airs tout en lui offrant une véritable capacité d'escape. Après quelques minutes de prise en main, le héros s'est montré plutôt agréable à jouer et son fonctionnement se comprend rapidement. Il faudra évidemment voir ce que cette polyvalence donne en véritable partie, mais ce premier contact est plutôt convaincant.













Sombra passe Support tout en conservant son côté furtif

Le changement est particulièrement intéressant du côté de Sombra, puisque l'un des personnages les plus furtifs d'Overwatch change désormais de rôle pour devenir Support. Un choix qui risque de faire débat auprès des joueurs les plus attachés au personnage, d'autant que Sombra a déjà connu plusieurs refontes depuis son arrivée dans le jeu. Son positionnement a toujours été assez particulier, avec un gameplay davantage tourné vers le flanking et l'intervention en solitaire.

Pour autant, Sombra ne perd pas complètement son identité. Elle conserve notamment son invisibilité, sa mobilité et son Transducteur, tout en voyant une partie de ses outils adaptés à son nouveau rôle. Le Hack évolue ainsi pour permettre de soigner les alliés, tout en conservant la possibilité d'interagir avec les packs de soins. En contrepartie, Sombra perd l'une de ses principales particularités puisqu'elle ne peut plus hacker directement les héros ennemis avec cette capacité.

Ce changement est probablement l'un des plus importants de cette nouvelle version. Sombra reste une héroïne capable de se déplacer discrètement sur le champ de bataille, mais elle doit désormais utiliser cette mobilité pour apporter des soins et de l'utilité à son équipe, plutôt que de simplement chercher une cible isolée à neutraliser.

Son ultime conserve par ailleurs son rôle autour des capacités adverses, tandis que son passif lui permet de repérer les ultimes ennemis. Elle peut donc toujours apporter des informations importantes à son équipe et anticiper certains mouvements adverses.

Sur le papier, cette nouvelle orientation semble ainsi donner davantage de polyvalence à Sombra, sans complètement effacer ce qui faisait son intérêt. C'est d'ailleurs ce qui nous a le plus intéressé durant cette prise en main. Elle peut rester furtive et mobile tout en participant davantage au soutien de son équipe, ce qui pourrait lui permettre de trouver une place différente dans les compositions.

Cette refonte reste néanmoins difficile à juger sans véritable partie. La perte du Hack offensif change profondément son rôle et il faudra voir si ses nouveaux outils compensent réellement ce sacrifice. Pour le moment, cette nouvelle Sombra nous a donc plutôt intrigués, même si son passage au Support risque forcément de diviser les joueurs qui appréciaient avant tout son côté DPS.

Chopper devient plus dangereux avec son nouveau tir

Du côté de Chopper, Blizzard conserve les grandes lignes du personnage tout en cherchant à rendre son gameplay plus actif. Son tir secondaire profite notamment d'une nouvelle mécanique d'absorption des projectiles, qui lui permet de récupérer les attaques adverses afin de renforcer son propre tir.

Le principe apporte une nouvelle manière d'interagir avec les dégâts qui l'entourent. Chopper peut ainsi utiliser les attaques adverses à son avantage, plutôt que de simplement les encaisser. Cette mécanique ajoute une dimension plus situationnelle à son gameplay et pourrait notamment lui permettre de mieux protéger ses alliés.

Le Ferrailleur profite lui aussi d'un nouveau rythme. Chopper dispose toujours de huit munitions, mais les tirs partent désormais deux par deux, permettant d'enchaîner quatre salves avant de devoir recharger. La sensation est immédiatement différente et pourrait rendre le personnage plus punitif lorsqu'il parvient à revenir au corps à corps.

Les dégâts devront évidemment être vérifiés en conditions réelles, mais cette évolution semble aller dans le sens d'un Chopper plus dangereux et plus agressif. Là où il pouvait auparavant compter très fortement sur son crochet pour réellement menacer une cible, son arme lui donne désormais davantage de pression une fois au contact.

Cette première approche reste donc plutôt encourageante, avec un Chopper plus actif sans pour autant bouleverser complètement son identité. Notre prise en main s'est toutefois déroulée sur une carte vide, sans véritable affrontement, ce qui ne permettait pas de juger pleinement l'efficacité de ses nouveaux outils. Il faudra désormais voir comment cette nouvelle version s'intègre dans une véritable partie, ce que nous avons hâte de découvrir.