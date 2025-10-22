No Man's Sky revient déjà avec Breach, une mise à jour d'Halloween entre exploration et épaves fantômes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 octobre 2025 à 16h13
Après l'immense succès de Voyagers, Hello Games revient avec Breach, une nouvelle mise à jour gratuite de No Man's Sky centrée sur l'exploration d'épaves spatiales, des modules inédits pour vos Corvettes, et une expédition au parfum d'épouvante.
No Man's Sky revient déjà avec Breach, une mise à jour d'Halloween entre exploration et épaves fantômes
À peine un mois après l'ambitieuse mise à jour Voyagers, No Man's Sky s'offre déjà un nouveau chapitre avec Breach. Dévoilée à l'occasion d'Halloween, cette mise à jour transporte les voyageurs vers les recoins les plus sombres et mystérieux de l'univers. L'occasion pour Hello Games de célébrer la créativité des joueurs tout en leur offrant de nouveaux défis à la hauteur de leurs vaisseaux de classe Corvette.

Une expédition d'Halloween à travers un univers abandonné

L'expédition Breach plonge les explorateurs dans un univers déserté, peuplé des vestiges de Corvettes échouées dont les secrets restent à percer. En explorant ces épaves, les joueurs peuvent récupérer de précieuses pièces détachées pour agrandir leur arsenal et personnaliser leurs vaisseaux jusque dans les moindres détails.

Les débris contiennent notamment de nouvelles pièces verticales, ouvrant la voie à des designs plus audacieux et massifs que jamais. Les plus curieux découvriront aussi le Fireship Arcadia, un vaisseau légendaire au destin tragique, cœur du mystère de cette expédition.

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Une ambiance sombre et envoûtante

Breach ne se contente pas d'ajouter du contenu : elle explore la part la plus obscure de l'univers de No Man's Sky. Les joueurs sont invités à se rendre dans de rares systèmes solaires violets, déjà aperçus dans Worlds Part II, pour y affronter des environnements inquiétants comme des océans abyssaux, des planètes étranges ou encore des géantes gazeuses instables. L'atmosphère est plus menaçante, presque surnaturelle, et colle parfaitement à la période d'Halloween.

De nouvelles épaves spatiales à explorer

Les confins de la galaxie abritent désormais des Corvettes démantelées dérivant dans le vide. En apesanteur, les joueurs peuvent sortir de leur vaisseau et utiliser leur laser multifonction pour désassembler les modules encore intacts. Ces pièces, une fois recyclées, peuvent être intégrées à votre propre Corvette depuis un atelier spatial dédié.

Hello Games introduit également une vaste gamme de nouveaux modules comprenant des trains d'atterrissage, des boucliers, des armes, des connecteurs, et les très demandées pièces en forme de prisme ou d'aile inclinée. Ces ajouts permettent de concevoir des vaisseaux encore plus complexes, alliant puissance, style et créativité. De quoi faire plaisir à la partie créative de la communauté.

breach

Des récompenses thématiques et cosmétiques

Les explorateurs les plus téméraires pourront débloquer une série de récompenses exclusives :
  • Les affiches Event Horizon, Eternal Serpents et Siren of the Stars, pour décorer vos bases.
  • Les modules Aeron Cowling et Aeron Diffuser, offrant une esthétique angulaire et menaçante à vos Corvettes.
  • Les ailes Aeron et le bouclier Aeron Powershield, inspirés de l'entité Atlas, pour les amateurs de symboles mystiques.
  • La traînée Aeron Starship Trail, injectant une lueur écarlate dans les réacteurs de votre vaisseau.
Ces éléments, à la fois esthétiques et symboliques, soulignent l'identité sombre et spirituelle de cette expédition.

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Outre le nouveau contenu, Hello Games a peaufiné les bases posées par Voyagers. Le snapping (alignement des modules) a été grandement amélioré, les collisions sont plus réalistes, et les ateliers de construction permettent désormais d'appliquer une palette de couleurs globale à l'ensemble de la Corvette. Une nouveauté qui facilitera la création de vaisseaux homogènes et esthétiquement cohérents.

Miniature vidéo

Pour Sean Murray, fondateur de Hello Games, cette mise à jour est le fruit d'une passion intacte après presque une décennie de développement :
Voir la communauté s'approprier ces mécaniques et bâtir des vaisseaux toujours plus inventifs nous inspire profondément. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à faire grandir No Man's Sky après neuf ans d'aventures partagées.
Breach marque donc une nouvelle étape dans l'évolution de No Man's Sky, prouvant une fois encore la volonté du studio d'enrichir son univers de manière régulière et gratuite. Enfin, Sean Murray n'a pas manqué de rappeler que son prochain jeu, Light no Fire, peut être ajouté à votre wishlist.

No Man's Sky reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (3)

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Obi (invité) Le 22/10/2025 à 22:08

Et hop on va faire la relance mensuelle du goty depuis 2020

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Merci (invité) Le 22/10/2025 à 19:37

Merci sean c'est toi le meilleur

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Trount (invité) Le 22/10/2025 à 18:15

ils sont beaucoup trop forts, le jeu est incroyable maintenant. Bravo à eux