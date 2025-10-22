No Man's Sky revient déjà avec Breach, une mise à jour d'Halloween entre exploration et épaves fantômes

No Man's Sky est un jeu vidéo multijoueur en monde ouvert de science-fiction type sandbox développé et édité par Hello Games, disponible depuis le 10 août 2016 sur PlayStation 4, publié deux jours après sur PC et finalement depuis le 24 juillet 2018 sur Xbox One. Le jeu invite le joueur à naviguer de planète en planète à bord de son vaisseau spatial afin de découvrir le secret que renferme le centre de la galaxie dans laquelle il apparaît.