No Man's Sky accueille encore une mise à jour, Voyagers, riche en contenu

Hello Games dévoile la mise à jour Voyagers (6.0), l'une des plus ambitieuses à ce jour. Construisez et personnalisez entièrement un vaisseau Corvette habitable, invitez vos amis à bord, partez en expédition communautaire et profitez de nombreuses améliorations visuelles et techniques.
Avec Voyagers
, No Man's Sky
franchit un nouveau cap. Cette mise à jour introduit des vaisseaux de classe Corvette modulaires
, habitables et pilotables en multijoueur, tout en ajoutant une nouvelle expédition, des modules décoratifs, des cockpits inédits, des compagnons exclusifs et des optimisations graphiques de pointe. Sans oublier la possibilité d'activer le pilotage automatique.
Construisez votre Corvette de A à Z
Les joueurs peuvent désormais assembler leur vaisseau Corvette pièce par pièce
, en choisissant chaque section de coque, aile, corridor ou module d'habitation. L'intérieur est entièrement traversable : vous pouvez vous lever du siège de pilotage, explorer vos quartiers, cuisiner dans une kitchenette ou même cultiver des plantes en plein voyage spatial.
Un mode caméra dédié dans les stations spatiales permet de sculpter la silhouette du vaisseau
, peindre chaque plaque et ajuster son design avec une liberté inédite.
De plus, trois grandes classes de modules font leur apparition et modifient autant l'apparence que l'ambiance :
- Les Titan-class, au style militaire robuste, avec murs métalliques et cockpits industriels.
- Les Thunderbird-class, au design angulaire inspiré des hors-la-loi, avec tuyauteries apparentes.
- Les Ambassador-class, qui misent sur une esthétique futuriste élégante avec des verrières panoramiques.
Missions multijoueur et transport d'équipage
Les Corvettes deviennent de véritables bases mobiles
. Vous pouvez inviter vos amis à bord, les transporter de planète en planète, ou lancer des missions multijoueur grâce au radar de missions d'équipage
. Exploration, récolte, combats ou commerce : le vaisseau sert désormais de hub central et de refuge entre deux expéditions.
Une expédition communautaire inédite
Voyagers introduit évidemment une expédition Corvette
limitée dans le temps. L'histoire met en scène un ancien vaisseau détruit, remplacé par votre Corvette flambant neuve, qu'il faudra renforcer pour repousser les Sentinelles. En récompense, les explorateurs obtiendront des cosmétiques exclusifs comme la traînée Plasma Starship Trail
, le canon Deadeye
ou encore un compagnon mecha-souris
.
- La mise à ajoute aussi des innovations techniques diverses et variées comme :
- Le MBOIT rendering pour améliorer les surfaces vitrées et la transparence.
- Le NVIDIA DLSS 4 sur PC avec cartes RTX pour booster les performances.
- Le Spectral Super Resolution sur PlayStation VR2 pour une clarté accrue.
- Un autopilot permettant de céder les commandes et d'admirer le paysage.
- La possibilité de sauter en chute libre depuis sa Corvette en atmosphère.
N'oublions pas non plus qu'avec des centaines de modules internes et externes, chaque joueur peut façonner une Corvette unique
, qu'elle soit compacte, massive, arrondie ou anguleuse. Ajoutez des décorations extérieures
comme des pods, antennes ou tuyauteries, troquez vos modules dans les ateliers ou transformez votre vaisseau en serre grâce aux murs vivants
.
La mise à jour Voyagers de No Man's Sky, qui va une nouvelle fois faire plaisir aux joueurs, est dès maintenant disponible sur toutes les plateformes, gratuitement. Rappelons que Hello Games travaille sur un autre jeu ambitieux, Light No Fire
.No Man's Sky
reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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