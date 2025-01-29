No Man's Sky accueille Worlds Part II, une mise à jour au contenu riche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2025 à 15h57
Hello Games a, très récemment, déployé la mise à jour Worlds Part II, apportant de nombreuses nouveautés, sur son fameux jeu No Man's Sky.
No Man's Sky accueille Worlds Part II, une mise à jour au contenu riche
Depuis le lancement de No Man's Sky, le studio de développement Hello Games ne cesse de déployer des mises à jour, afin d'apporter davantage de contenu au titre. Ce début d'année 2025 ne fait pas exception à la règle car No Man's Sky vient tout juste de se doter de la mise à jour Worlds Part II, qui introduit une pléthore de nouveautés.

La mise à jour Worlds Part II de No Man's Sky est disponible

En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous avons appris que la mise à jour Worlds Part II de No Man's Sky est dès à présent disponible. Le contenu de ce nouveau patch est très conséquent et les nouveautés raviront très certainement la communauté.
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Ainsi, la mise à jour Worlds Part II de No Man's Sky ajoute des milliards de nouveaux systèmes solaires ainsi que des billions de nouvelles planètes. En s'y rendant, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de nouveaux terrains, de nouveaux biomes mais aussi une nouvelle faune et une nouvelle flore. D'après les informations partagées, la communauté peut notamment s'attendre à des planètes géantes gazeuses et à des « montagnes géantes à escalader, des océans faisant des kilomètres de profondeur à découvrir, ainsi que des cavernes et des canyons à une échelle qui était impossible précédemment ».

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Le patch Worlds Part II de No Man's Sky apporte, en outre, de nouvelles quêtes, des éléments de lore et le mode personnalisé « Abandoned » (supprimant toutes les formes de vie extraterrestres). Sans oublier, une toute nouvelle expédition, qui permettra de récupérer des « récompenses spéciales », et un tout nouveau vaisseau, qui est décrit comme étant « un mélange entre un vaisseau vivant et un jet de combat ».

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Hello Games a, par ailleurs, profité de cette mise à jour pour améliorer certains aspects du jeu, notamment quant au système de lumière et au gameplay aquatique. Si vous désirez en savoir plus à propos de la mise à jour Worlds Part II de No Man's Sky, sachez que le patch notes est disponible en anglais sur le site officiel.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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