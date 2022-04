No Man's Sky : Les pirates sur le point d'accoster ?

🏴‍☠️ — Sean Murray (@NoMansSky) April 11, 2022

Depuis la sortie de No Man's Sky, en 2016, le jeu n'a cessé de s'améliorer, notamment ces trois dernières années, grâce à une myriade de mises à jour en tout genre, apportant chacune ses fonctionnalités et nouveautés inédites.. C'est en tout cas ce que laisse penser Sean Murray.Le créateur d'Hello Games, le studio en charge du développement de No Man's Sky, aime jouer avec la communauté, en publiant, de temps à autre, quelques emojis ou images mystérieuses, avec une part d'indice sur ce qui arrivera dans le futur. Récemment,. Nous pouvons, très vite, conclure qu'un ajout en rapport avec les pirates, qui peuvent également se trouver dans l'espace, soit prévu.Plusieurs choses peuvent être imaginées avec ce teasing. La première,, en donnant la possibilité d'incarner réellement le rôle de pirate, en s'attaquant à d'autres joueurs/personnages. Sinon, nous pourrions peut-être avoir le droit, introduisant des cosmétiques dans l'un est l'autre des jeux, ce qui n'est pas impossible. Dans tous les cas, Sean Murray et Hello Games devraient nous en dire un peu plus assez vite.