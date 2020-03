No Man's Sky : Il est maintenant possible d'ajouter une figurine bobbleheads à son cockpit

Sean Murray et Hello Games continuent d'alimenter leur jeu en nouveautés, et la dernière d'entre elles permet, notamment, d'ajouter une figurine à son cockpit.

Depuis plusieurs mois les joueurs depeuvent profiter de plusieurs mises à jour majeures lesquelles permettent d'apporter du nouveau contenu et d'améliorer drastiquement l'expérience des joueurs. Après des mois de travail,est fier du résultat, tout comme les joueurs, qui peuvent désormais profiter d'un jeu presque complet, offrant une multitude de possibilités.Néanmoins, le studio britannique continue de proposer des mises à jour à sa communauté. Parfois majeure, à l'instar de Living Ship en février dernier, parfois mineure, comme celle déployée en ce mois de mars. Cette dernière n'est pas très conséquente, mais ajoute cependant une petite fonctionnalité qui ne manquera pas de ravir celles et ceux aimant par-dessus tout la décoration.Il sera effectivement possible de, également appelées. Ces figurines peuvent être installées dans n'importe quel cockpit et, comme leur nom l'indique, bougeront la tête lors de vos voyages en fonction des mouvements de votre vaisseau spatial.Qui plus est, grâce aux missions de recherche de Nada et Polo, les joueurs peuvent maintenant déverrouiller l'arbre parapluie, le buisson tordu et l'arbre enlacé, à la seule condition d'avoir terminé ces missions. D'autres mises à jour devraient être déployées dans les mois à venir,est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Une sortie sur Switch pourrait avoir lieu, les développeurs n'étant pas contre cette idée . Si vous souhaitez l'acquérir à moindre coût, sachez que notre partenaire