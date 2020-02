No Man's Sky annonce la màj Living Ship

Sans crier gare, Hello Games a annoncé, par l'intermédiaire de Sean Murray, une nouvelle mise à jour, nommée Living Ship.

Détails de la màj Living Ship

Depuis la mise à jour 2.24 , Hello Games était resté plus ou moins silencieux à propos de. Toutefois, ce mercredi 19 février, le studio a indiqué qu'une nouvelleétait disponible.Bien moins conséquente que Beyond ou encore Synthesis , cetteapporte tout de même quelques nouveautés qui changeront sans aucun doute le gameplay et l'expérience de. Un nouveau type de vaisseau est disponible, bien différent ce qui est disponible jusqu'à maintenant.En effet, celui-ci est « vivant » étant donné qu'il est doté de sa propre conscience. Vous aurez l'occasion de le découvrir grâce à une nouvelle série de missions, qui vous permettront de lever le voile sur d'anciennes expériences nommées korvax, lesquelles ont entraîné l'arrivée de ces vaisseaux vivants. De plus, la façon de l'obtenir est on ne peut plus originale, étant donné qu'il faudra... l'incuber. Une fois l'œuf éclot, vous mettrez la main sur ce tout nouveau vaisseau, étant tous uniques, avec leur propre ensemble d’organes internes qui détermine leurs capacités. Finalement, le studio indique que ces vaisseaux ne peuvent pas être améliorés. Pour prendre part à cette nouvelle aventure, il faut vous rendre sur l'Anomalie et « suivre l’appel de l’Œuf du néant ».Outre ce nouveau vaisseau et ces missions inédites, les joueurs depourront, avec la mise à jour, découvrir de nouveaux points d'intérêt dans différents systèmes solaires, alors que de nombreux vaisseaux seront dirigés par l'Intelligence Artificielle. De nouvelles rencontres devraient également se déroulaient, aussi inattendues qu'uniques. Finalement, comme vous pouvez le voir sur le site officiel , de nombreuses corrections de bugs et quelques ajustements ont eu lieu.Laest, d'ores et déjà, disponible au téléchargement. Vous pouvez avoir un aperçu de ce qui vous attend avec la bande-annonce publiée par Hello Games.D'autres mises à jour semblables à celle-ci devraient avoir lieu dans les mois à venir, comme indiqué par Hello Games. Pour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez l'acquérir à moindre coût, sachez que notre partenaire