No Man's Sky : La MàJ Exo Mech ajoute des robots méchas

Hello Games n'a pas tardé de faire taire les rumeurs à propos de No Man's Sky, en officialisant la mise à jour Exo Mech, d'ores et déjà disponible.

Détails de la MàJ Exo Mech No Man's Sky

En effet, même sin'est pas un jeu habitué des leaks et arrive ainsi à surprendre ses joueurs avec des nouveautés sorties de nulle part,doit cette fois-ci faire face à une erreur de Microsoft, qui a malheureusement. Le studio n'a pas tardé à réagir, puisqu'il a officialisé quelques heures plus tard la, qui est disponible sur toutes les plateformes.Ainsi, comme nous avons pu le voir à travers les leaks, il est dès maintenant possible de contrôler un robot méchas, permettant d'explorer les planètes offrant « de nouvelles technologies uniques ». Ce «», ainsi est-il appelé par Hello Games, est doté d'un jetpack permettant de voler sur une certaine distance, alors qu'il protégera au maximum les joueurs, puisqu'il est immunisé contre toutes sortes de dangers. Il est également équipé d'un laser, lequel permet de forer directement le sol. De plus, celles et ceux jouant en VR pourront profiter d'une immersion totale en étant à l’intérieur du cockpit.Lane s'arrête toutefois pas en si bon chemin. L'Exocraft a été amélioré grâce aux panneaux solaires qui pourront recharger les moteurs durant la journée. De leur côté, les joueurs qui possèdent un cargo peuvent désormais construire un Orbital Exocraft Materialiser, octroyant la possibilité d'invoquer un Exocraft dès lors que le joueur est présent dans le système stellaire actuel.Finalement, le mode d'éclairage a été drastiquement amélioré, et ces changements seront notamment visibles en extérieur sur les planètes (le studio note des changements sur l'herbe et la végétation). Qui plus est, de nombreuses corrections et divers ajustements ont également eu lieu, à retrouver directement sur le site officiel No Man's Sky est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez l'acquérir à moindre coût, sachez que notre partenaire