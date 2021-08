No Man's Sky : Hello Games annonce « Frontiers », sa nouvelle mise à jour

Nous savions que c'était le début d'un voyage, mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit un voyage sauvage. Cela n'a pas toujours été facile, mais ce qui nous a guidés tout au long de cette aventure, ce sont les joueurs et la communauté. Derrière chaque mise à jour, chaque vidéo, chaque fonctionnalité et chaque ligne dans une note de patch, il y a une équipe qui se soucie si profondément de ce jeu.

, le fondateur du studio, a en effet annoncé sur le blog officiel de PlayStation une nouvelle mise à jour dedans le cadre de son 5e anniversaire.Intitulée « Frontiers », il a déclaré qu'il s'agissait de « quelque chose de très excitant », bien que les détails soient assez faibles. Selon ses dires, il s'agit de « la pièce manquante de la science-fiction » que le studio avait toujours voulu ajouter, et cette mise à jour est « parfaitement appropriée pour ce cinquième anniversaire ».Malgré un lancement mouvementé en août 2016,a su, au fil des années, acquérir une base de joueurs solide. Il qualifie l'histoire du jeu comme étant un « voyage sauvage » au vu des « polémiques » auxquelles les développeurs ont dû faire face. Néanmoins, la mise à jour Foundations parue en 2018 a su, en quelques sortes, être un second point de départ pour le titre et est devenue le fondement de la façon dont les années suivantes allaient prendre forme. D'autre part, la mise à jour du multijoueur intitulée NEXT a su séduire davantage les joueurs, ce qui a motivé encore plus l'équipe de développement.Frontiers ne dispose toujours pas de date de sortie à l'heure actuelle, mais sa bande-annonce signifie tout de même qu'elle sera bientôt disponible.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.