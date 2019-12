No Man's Sky : La màj 2.24 permet de créer de la musique

Hello Games continue d'alimenter en contenu No Man's Sky, puisque les joueurs peuvent, dès maintenant, composer leurs propres morceaux de musique.

Après l'arrivée d'une mise à jour majeure à la fin du mois de novembre, avec Synthesis a cette fois-ci proposé quelque chose de beaucoup plus sobre. Les joueurs depeuvent depuis ce 16 décembre. Cependant, pour coller à l'univers, il faudra d'abord récupérer les plans de l'appareil, pour ensuite le crafter et profiter de ses fonctionnalités originales.Une fois construit, le. Ce dernier jouera de la musique de manière procédurale, qu'il sera évidemment possible de modifier comme bon vous semble, pour composer vos propres morceaux. De plus, grâce à différents boutons et câbles rattachés au ByteBeat,Outre le ByteBeat, le reste de laconcerne de nombreuses corrections de bugs. Vous pouvez retrouver tous les détails directement sur le site officiel (en anglais).Pour rappel, No Man's Sky est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez l'acquérir à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming propose la version PC pour la somme de 19,38 €