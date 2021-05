No Man's Sky accueille le Normandy SR-1 de Mass Effect

Instant Gaming vous le propose sur PC pour la somme de 15,15 € au lieu de 54,99 €, soit 72 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Dans la foulée du lancement de la deuxième expédition de No Man's Sky , Hello Games a partagé une courte vidéo indiquant qu'un crossover assez spécial était lancé. Celui-ci rend hommage à, qui vient d'ailleurs d'accueillir la Legendary Edition,Mieux encore, nous apprenons que grâce à cette collaboration, tous les joueurs finissant cette expédition nommée Beachhead (Tête de Pont en français), pourront ajouter, et ce de manière définitive,. Récupérer un tel vaisseau est une occasion à ne pas rater.Pour rappel,a récemment teasé l'arrivée d'une arme dans le jeu , ce qui pourrait apporter une pléthore de possibilités dans le gameplay. Nous devrions en savoir plus assez rapidement. D'autres nouveautés sont attendues ces prochains mois, alors que le titre fête son cinquième anniversaire.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous ne le possédez toujours pas, notre partenaire