Ni No Kuni: Cross Worlds : Peut-on changer de serveur ?

Peut-on changer de serveur sur Ni No Kuni: Cross Worlds ?

Comme pour beaucoup de MMO, dontpour ne citer que cet exemple, plusieurs serveurs sont disponibles et mis à la disposition des joueurs sur. Cela a, entre autres, le mérite de limiter les potentiels problèmes techniques. Or, cela pose également une question : Est-il possible deDepuis la sortie officielle de Ni No Kuni: Cross Worlds, les joueurs et les joueurs ont, et ce à n'importe quel moment. En effet, en lançant le jeu et en arrivant sur le menu principal, vous avez le choix entre : continuer sur le serveur que vous avez sélectionné, au préalable, ou bien en changer.Avant tout, si vous désirez profiter de l'aventureavec vos amis, sachez qu'il est impératif que vous-même et vos amis soyez sur le même serveur de jeu. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas vous inviter et donc jouer ensemble. De ce fait, nous vous invitons à la prudence : si vous comptez jouer avec vos amis, concertez-vous d'abord entre vous, afin de ne pas perdre des heures de jeu.Par ailleurs, notez que changer de serveur sur Ni No Kuni: Cross Worlds vous fait. Les équipements, les familiers, les montures, les niveaux des personnages et bien d'autres éléments sont entièrement liés au serveur sur lequel vous les avez débloqués. En changeant de serveur, vous redémarrez donc depuis le début.Si vous débutez sur, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides, pouvant vous aider :Sur, vous pouvez récupérer diverses récompenses en utilisant des Codes Coupon Event . Rappelons finalement que le titre est disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. D'ailleurs, nous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC