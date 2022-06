Ni No Kuni: Cross Worlds : Comment activer/désactiver le mode Auto (combats et déplacements) ?

Ni No Kuni: Cross Worlds, activer/désactiver le mode Auto

Le mode Automatique pour les combats

Le mode Automatique pour les déplacements

Comme dans un bon nombre de jeux mobiles,propose un mode automatique pour les combats et les déplacements. En l'activant, le personnage avancera et attaquera tout seul. Si vous le désactivez, vous serez alors maître des mouvements et actions de ce dernier. Mais encore faut-il savoir comment faire. Ainsi, nous vous expliquons, dans ce qui suit,Afin d'activer ou désactiver le mode Auto pour les combats sur Ni No Kuni: Cross Worlds, il vous faudra jeter un oeil près de la barre représentant les familiers équipés. Cette barre se situe en bas et au milieu de votre écran. Ainsi, à côté de celle-ci, vous devriez voir une icône représentant(image ci-dessous).Si l'icône est bleue, cela signifie que le mode Auto est activé. En cliquant une fois dessus, vous devriez passer en mode Semi-Auto, ce qui vous permet de lancer les compétences d'attaque de votre choix. Finalement, lorsque l'icône est grise, le mode Auto est désactivé, vous laissant alors le plein contrôle de votre personnage.De la même manière que pour les combats, les déplacements de votre personnage peuvent être gérés automatiquement ou bien manuellement. Le mode Auto est paramétré par défaut par le jeu, à chaque fois que vous acceptez une nouvelle quête. En effet, à partir de ce moment-là, vous devriez voir un effet de surbrillance sur le libellé de la quête en cours, en haut à gauche de votre écran.Si vous souhaitez désactiver la course automatique sur, et donc contrôler les déplacements de votre personnage, il vous suffit de cliquer une fois sur la quête en surbrillance, donc celle automatisée. Cette action désactivera le mode Auto en ce qui concerne vos déplacements (comme sur l'image ci-dessus).Si vous débutez sur, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides, pouvant vous aider :Sur, vous pouvez récupérer diverses récompenses en utilisant des Codes Coupon Event . Rappelons finalement que le titre est disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. D'ailleurs, nous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC