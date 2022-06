Ni No Kuni: Cross Worlds accueille sa première mise à jour majeure

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le dernier titre de Level-5 et Netmarble Games,, a su se faire une place dans le cœur des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, le MMO vient tout juste d'accueillir sa première mise à jour. Celle-ci apporte des correctifs mais aussi. Notons que le patch pèse environ 150 Mo sur Android, 130 sur iOS et 160 sur la version PC du soft.En ce qui concerne les nouveautés apportées par cette mise à jour, les joueurs et les joueuses peuvent d'ores et déjà découvrir l'(dit, en anglais). Ce contenu permet à chacun de défier les Familiers des autres joueurs et de, possiblement, devenir le champion de l'arène. Notez qu'il convient d'être niveau 27 ou plus, pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité de. Évidemment, plusieurs succès et récompenses ont été ajoutées, pour l'occasion.Par ailleurs, Ni No Kuni: Cross Worlds a accueilli le: via ce contenu, les joueurs pourront parcourir un nouveau donjon, aux côtés de leurs amis, afin de gagner de nombreuses récompenses et accomplir des succès. Pour y participer, il convient de faire partie d'un Royaume, évidemment. Finalement, cette mise à jour apporte son lot deet desVous pouvez retrouver plus de détails quant à ces nouveaux contenus et des informations sur les correctifs via le patch notes, disponibles sur le forum du jeu Si vous débutez sur, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides, pouvant vous aider :Sur, vous pouvez récupérer diverses récompenses en utilisant des Codes Coupon Event . Rappelons finalement que le titre est disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. D'ailleurs, nous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC