New World : Date de sortie, trailers, toutes les informations

est un MMORPG d'action et aventure mêlant le PvP et le PvE se déroulant dans un univers parallèle habité par d'étranges choses surnaturelles. Il s'agit du premier titre entièrement développé par Amazon Game Studios, lequel a déjà partagé de nombreuses informations. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir à propos deavant sa sortie.Avant toute chose, il est important de signaler queest un jeu massivement multijoueur. Les joueurs se retrouveront sur l'île Aeternum, laquelle proposera des environnements riches et variés, et de nombreuses créatures plus ou moins dangereuses. L'un des objectifs premiers des joueurs sera de créer ou rejoindre des colonies (le lien social étant un élément-clé du jeu), ces dernières permettant à toute une communauté de se rassembler afin de travailler ensemble dans le but de fabriquer divers éléments en fonction des ressources que la colonie possède. Chaque colonie fonctionne comme la société, avec des artisans, des soldats ou encore des explorateurs, chacun ayant un rôle bien particulier. Bien évidemment, il faudra créer des armes et des équipements afin de se défendre des créatures habitant l'île, mais aussi des autres joueurs, qui n'hésiteront pas à vous piller et à détruire ce que vous possédez.Bien qu'il s'agisse d'un jeu d'aventure, où il faudra partir à la découverte de certains lieux, à l'instar de nombreux autres jeux de survie, votre équipement (stuff) disparaîtra lorsque vous mourrez. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence afin de ne pas perdre les objets en votre possession, et de voyager en groupe.En bref, nous pouvons également préciser que le PvE aura un rôle assez important, avec la présence de plusieurs factions ayant toute leur importance. Il faudra même percer le mystère de l'une d'entre elles, qui a subitement disparu. Amazon Game mise également beaucoup sur les combats, qui devraient être présents en nombre.Pour le moment, aucunen'a été indiquée, mais Amazon Game a tout de même précisé quesortirait courant mai 2020. Cependant, si vous précommandez, il est mentionné que le prétéléchargement serait disponible dès le 26 mai, ce qui peut laisser penser que le MMORPG serait lancé vers la fin de ce mois. De plus, une bêta devrait, normalement, avoir lieu en avril, permettant à celles et ceux souhaitant découvrir l'expérience deavant sa sortie de se faire un premier avis. Si vous ne savez pas si votre PC pourra supporter, les configurations minimale et recommandée sont à retrouver ici Depuis sa présentation à la gamescom en 2018, peu d'images ont été publiées, mais une bande-annonce officielle a été partagée lors des Game Awards 2019, au début du mois de décembre, permettant de présenter l'île Aeternum, lieu où se dérouleront les festivités. La bande-annonce permet également de confirmer la diversité de la faune et de la flore, ainsi que leur beauté. À l'approche de sa sortie, nul doute qu'un nouveau trailer sera mis en ligne.Cet article sera naturellement mis à jour dès que de nouvelles informations seront communiquées par Amazon Games Studios.