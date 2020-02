New World présente les factions ennemies

Après avoir détaillé les colonies, Amazon Game Studios nous en dit un peu plus sur les factions ennemies de New World.

Les factions dans New World

est un MMO RPG très attendu par de nombreux joueurs, qui se dévoile de plus en plus. Après avoir longuement parlé des colonies , Amazon Game Studios présente cette fois-ci les, qui vous donneront sans aucun doute du fil à retordre.Lorsque le joueur arrivera sur, il sera seul et devra très vite trouver une colonie étant donné les nombreux dangers qui règnent sur l'île. Parmi eux, nous retrouvons les factions, qui ont toutes divers désirs et objectifs.Outre les Altérés, nous retrouvons. Le premier,, sont en quelque sorte des morts-vivants, ils ne peuvent mourir, mais leur âme a quitté leur corps, et sont coincés dans cet état à tout jamais. Dans un tout autre lieu, nous retrouvons la, vivant en symbiose avec la nature de l'île, ses membres luttent contre les étrangers venus altérer l'île. Cette faction fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger l'île, et chasser les envahisseurs. La dernière faction est l'une des civilisations les plus anciennes, connue sous le nom des. Réussissant à maîtriser le pouvoir d'Azoth pour utiliser sa technologie, une catastrophe semble s'être abattue sur eux, mais personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. L'un des nombreux objectifs desera de savoir pourquoi lesont disparu.Lorsque les joueurs auront bâti leur colonie, les monstres d'tenteront de s'emparer de ces constructions, mais ils ne seront pas la seule menace, étant donné que les autres joueurs pourront également semer la terreur,Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela dans le dernier journal des développeurs ci-dessous.D'autres fonctionnalités seront détaillées dans les semaines à venir, comme les invasions, en attendant la sortie de, prévue courant le mois de mai 2020 sur PC, par l'intermédiaire de Steam