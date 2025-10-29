C'est la fin pour New World, Amazon stoppe son plus gros projet

C'est officiel, la date exacte de la fin de New World est enfin tombée

L'aventure en Aeternum a désormais une date de péremption. Amazon Games vient d'officialiser le calendrier de fermeture de son MMO New World. Si l'arrêt du développement était connu, le couperet est tombé : les serveurs s'éteindront définitivement en janvier 2027, marquant la fin d'une épopée tumultueuse.