C'est la fin pour New World, Amazon stoppe son plus gros projet

Coup de tonnerre chez Amazon Games : le studio met fin au développement de New World: Aeternum après quatre ans d'activité. Le MMO ne recevra plus aucun nouveau contenu, bien que les serveurs resteront ouverts au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine.
Après des mois de rumeurs et de réorganisations internes, Amazon Games a confirmé la fin du développement actif de New World
. L'annonce survient dans un contexte de licenciements massifs touchant 14 000 employés du groupe
, dont une partie au sein de la division jeux vidéo. Désormais, l'équipe chargée du MMO se concentrera uniquement sur la maintenance technique du titre, sans ajout de nouveaux contenus.
New World, une aventure qui s'arrête après quatre ans
Dans un communiqué officiel, Amazon a expliqué avoir pris la décision « après beaucoup de réflexion
», reconnaissant qu'il n'était plus viable de soutenir le jeu avec des mises à jour régulières
. La saison 10 Nighthaven, récemment déployée sur PC et consoles, marque donc la dernière mise à jour majeure de contenu.
Pour remercier la communauté, le studio a annoncé que Nighthaven est désormais gratuite pour tous les joueurs, tout comme l'extension Rise of the Angry Earth pour les utilisateurs PC. Le jeu restera téléchargeable et jouable sur PlayStation Plus, Steam et Epic Games, mais sans perspectives de nouveautés. Une annonce qui intervient alors que la saison 10 avait justement fait revenir les joueurs assez massivement.
Des serveurs maintenus jusqu'en 2026, mais un avenir incertain
Amazon promet de maintenir les serveurs actifs jusqu'en 2026, le temps de permettre à la communauté de continuer à explorer Aeternum. L'éditeur s'engage également à fournir « au minimum six mois de préavis
» avant toute fermeture définitive. En attendant, les événements saisonniers, les boss mondiaux et certaines semaines bonus resteront disponibles, bien qu'aucune nouveauté majeure ne soit prévue.
Même si Amazon assure que New World n'est « pas encore en phase de fermeture
», la décision semble amorcer une lente extinction. Les achats en jeu et monnaies virtuelles (Marks of Fortune) restent possibles, mais la communauté s'interroge sur l'intérêt d'investir dans un jeu sans avenir évolutif.
Le studio évoque toujours la possibilité de correctifs ou de fusions de serveurs, mais l'absence de développement futur rend difficile l'idée d'un retour de flamme.
Un symbole de la stratégie mouvante d'Amazon Games
Cette annonce s'inscrit dans une refonte stratégique plus large d'Amazon Games
, qui réduit sa production interne de jeux AAA, notamment autour des MMO. Malgré des débuts prometteurs en 2021, New World n'a jamais réussi à maintenir son élan initial, même s'il réunit toujours plusieurs milliers de joueurs simultanément, selon SteamDB
.
Pour beaucoup, New World aura été une belle tentative de s'imposer sur le marché saturé des MMO
, mais son destin confirme la difficulté du géant américain à trouver une place durable dans ce segment.
commentaire (1)
Pffff c'est une honte, de payer un jeu 40€ puis finalement ne pas pouvoir le garder, en fait MTN on paie un jeu pour pouvoir y jouer quelques mois.