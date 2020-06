New World présente en vidéo son « mode Guerre » en 50vs50

New World continue de se révéler en partageant de nouvelles images. Dernièrement, c'est le mode de combat opposant deux équipes de 50 joueurs qui s'est montré.

Les joueurs auront dansde nombreuses possibilités, dont la guerre, dans le but de récupérer un territoire. Les combats seront possibles contre les PNJ, mais ils le seront aussi contre d'autres joueurs,. Si le système de guerre 50vs50 avait déjà été présenté à l'écrit, par le biais d'un article détaillé, Amazon Games Studios a profité de l'IGN's Summer of Gaming pour présenter ces combats épiques en vidéo.Ainsi, après les différentes étapes de préparation effectuées,. Les défenseurs, qui le possèdent, devront alors empêcher les assaillants de les terrasser, auquel cas ledit territoire sera perdu.Comme dans beaucoup de batailles de territoire, le but est d'atteindre un endroit bien précis, le fort en l’occurrence, qui indiquera que l'équipe qui attaque à remporté le duel. Néanmoins, avant cela,(chaque point conquis ne peut être récupéré par les défenseurs). Les défenseurs quant à eux devront empêcher les attaquants de progresser afin de garder le fort intact, et donc leur territoire. Les combats pourront aussi bien être au corps à corps qu'à distance et de nombreuses armes seront mises à disposition des joueurs.Bien entendu, certaines choses pourraient évoluer à sa sortie, New World sortira, quant à lui, uniquement sur PC dès le 25 août.