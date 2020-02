New World détaille son système de colonies

New World est un MMO RPG développé par Amazon Studios et s'annonce très prometteur. De nombreux mystères règnent encore autour de ce dernier, mais les développeurs viennent de lever le voile sur le système de colonies.

Que sont les colonies dans New World ?

Comment créer une colonie ?

Que sont les projets communautaires ?

Même sin'est pas encore connu de toutes et tous, il est, d'ores et déjà, très attendu par une importante communauté, et cette dernière est désireuse d'en apprendre davantage à propos de ce MMO RPG,. Si nous en avions appris légèrement plus sur le lieu où se dérouleront les événements, Aeternum, lors des Game Awards 2019 , c'est dans une longue publication sur le site officiel qu'un système très important a été détaillé, celui des colonies.Dans New World,Qu'importe la faction que vous aurez choisie, vous travaillerez à l'intérieur de celle-ci, avec les autres membres de la colonie. Toutefois, la colonie sera également le point d'apparition des joueurs qui auront malheureusement perdu la vie lors de leurs incroyables aventures. Les développeurs précisent toutefois que les colonies sont à différencier des forts. Comme dit plus haut,Il fera l'objet d'attaques de la part des autres joueurs lors des guerres, ou par l'IA lors des invasions.Les colonies ne sont pas compliquées à mettre en place., et aura la tâche de gérer sa colonie et ses troupes, notamment en lançant des « projets communautaires » qui vous permettront de gagner des niveaux. Si la colonie est importante, l'administrateur pourra compter sur un ou plusieurs bras droit, nommé consul.Pour rejoindre une colonie déjà créée, vous n'avez qu'à acheter une maison dans ladite colonie, et vous l'intégrerez automatiquement.Comme dit plus haut, si vous souhaitez que votre colonie augmente de niveau,Ces derniers demanderont aux joueurs de collaborer, pour améliorer certaines choses présentes au sein de la colonie. Par exemple, il faudra, à un moment donné, améliorer la forge pour que la qualité des armes et amures fabriquées soit meilleure. Tous les habitants de la colonie, y compris l'administrateur, devront alors répondre aux besoins pour terminer ce projet., mais attention tout de même à ne pas brûler les étapes, puisque si les frais d'entretien ne sont pas payés, la colonie repassera au niveau inférieur.D'autres fonctionnalités seront détaillées dans les semaines à venir, comme les invasions, en attendant la sortie de New World , prévue courant le mois de mai 2020 sur PC, par l'intermédiaire de Steam