Les joueurs de New World lancent une pétition pour sauver le MMORPG d'Amazon

Après l'annonce de l'arrêt du développement de New World, les fans du MMORPG d'Amazon se mobilisent à travers une pétition pour tenter de sauver leur jeu favori.
Le couperet est tombé hier, Amazon Games a confirmé la fin du développement actif de New World
, aussi bien sur PC que sur consoles. Si les serveurs resteront accessibles jusqu'en 2026, cela signe bel et bien la fin du MMORPG lancé en 2021, qui n'obtiendra plus de nouveautés. Une perspective que la communauté refuse d'accepter, alors que les joueurs étaient justement de retour.
Une pétition pour prolonger la vie de New World
Depuis cette annonce, une pétition en ligne
a été lancée afin de convaincre Amazon de revenir sur sa décision d'abandonner New World
. En seulement quelques heures, elle a déjà recueilli plus de 16 000 signatures
. Selon son initiateur, le dernier patch publié a « revitalisé la communauté » et prouve la valeur du jeu lorsqu'il continue d'être alimenté par des mises à jour régulières.
La pétition adresse un message clair à la direction d'Amazon Games :
Je demande instamment aux décideurs de reconsidérer et de rétablir l'équipe de New World: Aeternum. Elle est essentielle pour préserver la vitalité, l'enthousiasme et la communauté qui font la force de ce jeu exceptionnel. Sans nouveau contenu, le risque de voir disparaître cette communauté passionnée est immense.
Un appel qui résonne chez de nombreux fans espérant encore faire changer d'avis le géant américain. Même si cela semble très peu probable. Amazon n'a donné aucun signe d'un éventuel retour en arrière
, et la fermeture totale des serveurs apparaît inévitable à moyen terme. À moins qu'un autre studio ne rachète les droits du jeu pour en reprendre le développement, l'avenir de New World semble scellé
.
Une communauté prête à se battre jusqu'au bout
Certains membres de la communauté envisagent déjà des solutions alternatives, notamment la création de serveurs persistants privés, si Amazon en donne l'autorisation. L'idée serait de maintenir le monde d'Aeternum en vie, même après l'arrêt officiel du service.
En guise de remerciement envers sa communauté fidèle, Amazon a annoncé que la mise à jour Nighthaven sera disponible gratuitement
pour tous, tandis que l'extension Rise of the Angry Earth
sera également offerte aux joueurs PC. Une façon symbolique de dire adieu à un titre qui, malgré ses erreurs de parcours, avait su trouver son public.
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