C'est officiel, la date exacte de la fin de New World est enfin tombée

L'aventure en Aeternum a désormais une date de péremption. Amazon Games vient d'officialiser le calendrier de fermeture de son MMO New World. Si l'arrêt du développement était connu, le couperet est tombé : les serveurs s'éteindront définitivement en janvier 2027, marquant la fin d'une épopée tumultueuse.
Amazon Games a tranché dans le vif. Cinq ans après un lancement explosif qui avait rassemblé près d'un million de joueurs simultanés et fait trembler les géants du secteur, le MMO New World s'apprête à tirer sa révérence pour de bon
. Nous savions que le développement actif avait cessé et que l'avenir du titre était compromis
, mais l'incertitude planait encore sur le moment précis où les serveurs seraient débranchés, d'autant plus que des pétitions avaient été lancées dans le but de le sauver. Mais c'est désormais acté, le monde d'Aeternum s'éteindra définitivement le 31 janvier 2027
. Une nouvelle qui, bien que prévisible pour les observateurs, sonne le glas d'une ambition démesurée qui n'aura pas su tenir sur la durée face à la concurrence.
Un calendrier de fermeture précis et définitif
Amazon ne se contente pas d'annoncer la fin, l'éditeur a mis en place un processus de fermeture progressif et implacable qui commence dès maintenant. En effet, depuis ce 15 janvier 2026, New World a été retiré de la vente sur toutes les plateformes
. La sanction est immédiate puisque si vous ne possédez pas déjà le jeu, il est désormais impossible de rejoindre l'aventure
. Seuls les vétérans et ceux ayant acquis le titre avant cette date fatidique pourront continuer à arpenter les terres du jeu jusqu'à l'année prochaine.
Pour les fidèles restants, la dernière saison en cours, baptisée Nighthaven, restera active jusqu'à la fermeture totale. Cependant, l'économie du jeu va elle aussi s'arrêter progressivement, signe avant-coureur de la fin. À partir du 20 juillet 2026, toutes les microtransactions seront désactivées. Il ne sera plus possible d'effectuer le moindre achat in-game, préparant ainsi le terrain pour les six derniers mois d'existence du serveur avant le noir complet.
Les adieux des développeurs et la réaction de la communauté
Malgré l'arrêt des mises à jour de contenu majeures depuis octobre dernier, l'équipe de développement a tenu à rassurer les joueurs restants. Amazon promet de continuer à surveiller les bugs critiques jusqu'à l'extinction des feux, garantissant une expérience jouable pour ce baroud d'honneur. Dans un communiqué officiel publié sur le site du jeu
, les créateurs ont partagé leur émotion face à cet échec commercial.
Nous tenons à remercier les joueurs pour leur dévouement et leur passion. Nous sommes reconnaissants du temps passé à façonner le monde d'Aeternum avec vous. Ensemble, nous avons construit quelque chose de spécial. Bien que nous soyons attristés de dire au revoir, nous sommes honorés d'avoir pu partager autant avec la communauté.
L'équipe ajoute vouloir offrir à cette aventure fantastique des adieux dignes d'un héros légendaire, espérant passer une dernière année mémorable avec les survivants
. C'est la fin d'une ère pour Amazon Games, qui devra tirer les leçons de cette gestion chaotique pour ses futurs projets massivement multijoueur, à moins que le géant américain ne décide tout simplement d'abandonner sa branche vidéoludique, ce qui ne serait pas étonnant.
commentaires (2)
Effectivement le jeu aurais tellement pu cartonné, mais il manquais cruellement de diversité, bien trop de repetitions, sans parlais de la phase de lvling a chier. Dommage
C'est dommage, en vrai.....