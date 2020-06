Avant sa sortie finale, New World proposera une bêta fermée à ses joueurs. Nous vous expliquons comment y participer ci-dessous.

Comment participer à la bêta fermée de New World ?

Le nouveau MMO de survie vous propose de découvrir l, laquelle regorge de ressources convoitées et promet de nombreux combats épiques contre d'autres joueurs, mais aussi contre les monstres qui vivent sur cette mystérieuse île. Les possibilités dans New World semblent nombreuses, ce qui fait duun jeu très attendu par les futurs joueurs.Si certaines de ses mécaniques ont d'ores et déjà été présentées par les développeurs, d'autres points restent plus ou moins mystérieux. Une alpha fermée est disponible depuis quelque temps, mais les développeurs souhaitent également proposer, laquelle permettra, en plus de faire connaissance avec le jeu, d'améliorer la qualité du titre en décelant les potentiels problèmes et de les corriger avant sa grande sortie, en août.Contrairement à certaines autres, à l'image de VALORANT, ce n'est pas le hasard qui décidera si oui ou non vous pouvez y prendre part. Celles et ceux souhaitant y participer(plus d'informations sur les précommandes ici ), étant donné que les deux éditions différentes garantissent un accès à cette fameuse bêta.Ainsi, si vous avez précommandé, vous sera automatiquement contacté pour prendre part à cette bêta, qui débute, pour rappel, le 23 juillet prochain. New World sortira en version finale un mois plus tard, le 25 août, exclusivement sur PC.