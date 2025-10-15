New World connaît un regain d'intérêt des joueurs grâces à ces 2 nouveautés

Le mois d'octobre est placé sous le signe du renouveau pour New World. Deux éléments majeurs font leurs débuts en jeu et cela se ressent sur le nombre de connexions simultanées enregistrées sur Steam.
Ayant récemment célébré son 4e anniversaire, New World
continue de proposer régulièrement du nouveau contenu et des événements saisonniers. Mais le MMO développé par Amazon Games Studios a vu son nombre de héros dégringoler depuis ses débuts. Cependant, le jeu est en train de reconnaître un regain de popularité. Depuis le 13 octobre 2025, la saison 10 « Nighthaven » est disponible
et elle amène avec elle des nouveautés qui ont piqué la curiosité des joueurs.
Une extension gratuite et la saison 10 lancées simultanément
Nighthaven propose aux héros de New World d'explorer le royaume éponyme, un lieu mystérieux où ruines et catacombes renfermeraient des créatures effrayantes
et « une grande puissance pour celles et ceux qui ont l'audace et le courage de s'y aventurer ». En complément de cette nouvelle zone à découvrir, la saison 10 propose une nouvelle histoire, un raid inédit, une refonte de la progression pour les derniers niveaux ainsi qu'un nouveau mode de jeu.
Mais Amazon Games Studios a décidé d'aller encore plus loin en débloquant gratuitement l'accès à l'extension Rise of the Angry World.
L'offre est valable pour tous les joueurs et joueurs ayant acheté New World avant le lancement de la version Aeternum
en 2024. À noter que si des joueurs ont acheté cette extension au cours des 30 derniers jours, leur achat sera intégralement remboursé.
Plus de 43 000 joueurs connectés à New World : un record remontant à près d'un an
Ces belles surprises ont eu un effet immédiat sur la fréquentation du titre au regard des chiffres enregistrés par SteamDB. En effet, suite au lancement de la saison 10, New World a enregistré une pointe de 43 341 connexions simultanées.
Or, le jeu n'avait pas connu de tel pic de fréquentation depuis le 28 octobre 2024
.
Qu'ils soient inspirés par l'ambiance d'Halloween de la saison 10 ou par l'accès à Rise of the Angry World, les joueurs reviennent donc sur le MMO d'Amazon. Mais est-ce que cela va durer ?
commentaire (1)
resultat : on ne peut pas reprendre nos persos de plus de 6 mois car les transferts sont desactivés, donc obligé de reprendre a 0...De plus, meme un nouveau joueur est soumis a liste d'attente, donc l'idée est de ramener des joueurs, mais comme on ne peut pas jouer, ben on redesinstalle... !