New World accueillera du contenu inédit sur le long terme

Le MMO de survie d'Amazon Games, New World, devrait évoluer avec le temps et permettre aux joueurs de découvrir de nouvelles choses après sa sortie.

Ce que je dirai, c'est qu'il y aura certainement de nouvelles zones que les joueurs exploreront au fil du temps.

Attendu par les amateurs du genre, New World s'est dévoilé ces dernières semaines offrant même quelques images de gameplay au début de ce mois de juin. Cependant, à plus de deux mois de son lancement, les développeurs ont indiqué que, pour que les joueurs aient toujours une zone à découvrir. C'est dans une interview accordée à nos confrères de PCGamesN que David Verfaillie, responsable de l'expérience des joueurs, s'est entretenu, indiquant alors que le studio avait d'ores et déjà des plans sur les arrivées futures de New World.Ainsi, en plus des ajouts traditionnels tels queQui plus est, l'île d'Aeternum, qui est le lieu des festivités, abrite plusieurs anciennes civilisations ( appelées factions ennemies ), lesquelles pourraient être plus largement explorées par le biais de nouvelles quêtes, dans le but d'apporter un lore assez important au MMO. David Verfaillie explique que cela a déjà été fait dans l' alpha fermée et que les développeurs d'Amazon Games comptent bien poursuivre dans cette voie après sa sortie.. Une bêta fermée sera lancée le 23 juillet, permettant de le découvrir en avant-première (plus d'informations ici ).