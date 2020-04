Suite au report de New World, les développeurs ont annoncé que certains joueurs auraient la chance d'avoir un accès à l'alpha fermée. Nous vous expliquons comment faire pour tenter d'y participer.

Accéder à l'alpha de New World

Amazon Games Studios a annoncé quene sortirait finalement pas à la fin du mois de mai 2020, mais en août prochain, suite au coronavirus. De ce fait, les nombreux joueurs qui attendaient ce MMO avec impatience devront patienter davantage avant de découvrir les paysages d'Aeternum. Cependant, le studio a tout de même annoncé que de nouveaux joueurs seront sélectionnés pour prendre part à l'Les étapes pour tenter de participer à l'deet découvrir le jeu en avant-première sont on ne peut plus simples. Pour ce faire, vous allez devoir vous rendre à cette adresse et vous enregistrer. Ensuite, il faudra faire preuve de patience et compter sur la chance, puisque les invitations à l'sont sélectionnées de façon aléatoire. Il est également important de noter que votre progression ne sera pas transférée entre l'alpha et la bêta (ayant lieu à la fin du mois de juillet). Qui plus est, tous les joueurs ayant la chance d'avoir un accès au jeu ont l'obligation de ne pas diffuser d'images deNaturellement, étant donné qu'il s'agit d'une version non terminée et encore en cours de développement, de nombreux bugs sont présents. Il ne faut pas non plus hésiter à rapporter les problèmes rencontrés sur les forum s, afin qu'ils soient corrigés dans les plus brefs délais.Pour rappel,sera disponible sur Steam dès le 25 août 2020.