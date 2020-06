New World : Du gameplay partagé, la bêta arrive le 23 juillet

La bêta fermée de New World arrive prochainement, permettant de tester le MMO RPG d'Amazon Games Studio en avant-première. Du gameplay a également été montré.

Près de deux ans après son annonce,continue de se dévoiler peu à peu. Lors du PC Gaming Show, s'étend tenu dans la soirée du 13 juin, les développeurs ont profité de l'occasion pour partager une nouvelle bande-annonce,Ce n'est toutefois pas l'information la plus intéressante pour celle et ceux attendantavec impatience (qui a d'ailleurs été repoussé de plusieurs mois) puisque nous avons appris que. Si la façon d'y accéder n'est pas encore très claire, nous pouvons, d'ores et déjà, avancer que(précommandes disponibles ici ). Bien entendu, comme toujours, il s'agit d'une version bêta et donc non définitive. Plusieurs changements pourront être apportés d'ici à sa sortie. Qui plus est, les joueurs y participant devront remonter les potentiels problèmes qu'ils rencontreront aux développeurs.Pour rappel, dans, les joueurs seront débarqués sur l'île d'Aeternum, où des forces surnaturelles vivent. Votre personnage est doté de capacité qu'il sera possible d'augmenter en fonction de point d'expérience gagnés au fil de l'aventure, afin de créer un personnage à votre image, alors que la coopération avec les autres joueurs dans les colonies sera quelque chose de primordial. Certaines mécaniques de gameplay semblent assez poussées,. Le titre est attendu sur PC le 25 août prochain.