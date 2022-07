MultiVersus : Un pack exclusif gratuit pour les membres PS Plus

Le contenu du pack MVP de MultiVersus (PS5) (PS Plus)

« Variante Chien-renne de combat »

« Effet d'éjection de Matière sombre »

« Bannière Cascade »

Comment récupérer le pack MVP de MultiVersus (PS5) (PS Plus) ?

Très régulièrement, et ce, depuis longtemps, PlayStation offre des packs exclusifs, pour divers jeux, aux membres PS Plus. Récemment, ces derniers ont pu, notamment, récupérer un pack de combat , comprenant des éléments cosmétiques, pourÀ ce propos, afin de célébrer le lancement de la bêta ouverte de, un pack, contenant différents éléments, est offert aux joueurs et aux joueuses, possédant un abonnement actif au PS Plus. Il s'agit du « Pack MVP de MultiVersus (PS5) ». Nous vous indiquons son contenu exact et comment le récupérer, dans ce qui suit.Le pack MVP pour MultiVersus (PS5), à retrouver sur le PlayStation Store, comprend les éléments cosmétiques suivants :De notre côté, voici comment nous avons fait pour le récupérer. Si vous désirez en faire de même, il vous suffit de vous rendre sur le site PlayStation Store via un navigateur internet, et plus précisément à cette adresse Si vous êtes déjà connecté à votre compte PSN, vous devriez voir « Ajouter au panier ». En revanche, si vous ne l'êtes pas, vous verrez la mention « S'abonner et acheter ». Connectez-vous, du coup, à votre compte PSN en rentrant vos identifiants. Désormais, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Ajouter au panier » et valider votre commande, qui s'élève donc à 0,00 €.Si vous débutez l'aventure MultiVersus, sachez que nous vous avons concocté quelques guides pouvant vous aider :