MultiVersus : Le Toast, qu'est-ce que c'est et comment en obtenir plus ?

Qu'est-ce qu'un Toast dans MultiVersus ?

Comment obtenir plus de Toast ?

est un jeu de combat, dans lequel les joueurs peuvent sélectionner un personnage issu de la culture populaire, provenant des licences détenues par Warner Bros. C'est donc sans surprise que nous retrouvons les personnages des Looney Tunes, les super-héros DC Comics ou encore ceux de Scooby-Doo et Game of Thrones. Au fil du temps, de nouveaux seront intégrés, pour varier encore plus le roster. Mais plusieurs petites fonctionnalités sont présentes et les joueurs se demandent à quoi elles correspondent, à l'image duSi vous avezen récompense, ou qu'un autre joueur vous en a envoyé un, mais que vous ne savez pas ce que cela signifie, sachez que. Vous pouvez en envoyer (ou en recevoir) en fin de partie, pour remercier et/ou féliciter un coéquipier ou un adversaire, pour sa performance ou toute autre raison qui mérite d'être mise en avant.Néanmoins, vous ne pouvez pas envoyer un nombre illimité de, étant donné qu'il s'agit d'une « monnaie ». Il faudra donc les envoyer avec parcimonie, étant donné que vous ne pourrez pas « toaster » un autre joueur si vous n'en avez plus en réserve.Si vous n'avez plus de, sachez que vous avez deux façons d'en obtenir. La première, par le biais des récompenses et notamment du Passe de combat. La deuxième en les achetant directement avec votre or, en fin de partie, en cliquant sur l'icône de la biscotte en haut à droite de l'écran.De ce fait, n'hésitez pas àreste disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous ne savez pas qui choisir, nous vous proposons une tier list des meilleurs personnages