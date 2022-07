MultiVersus : Comment débloquer tous les personnages ?

Comment débloquer les personnages dans MultiVersus ?

L'un des points forts deest le fait que les nombreux personnages jouables émanent de licences mondialement connues, comme les héros DC Comics, Scooby-Doo, Game of Thrones ou encore les Looney Tunes, pour ne citer que ces exemples. Toutefois, lorsque vous allez lancerpour la première fois, vous n'aurez accès qu'à cinq personnages, à savoir Samy, Wonder Woman, Taz, Jake et Harley Quinn.Pour, vous allez devoir jouer pour récupérer des pièces d'or . Lorsque vous en aurez un certain nombre, au moins 1 500, vous allez alors pouvoir acheter un premier personnage, se situant dans cette gamme de prix, comme Grenat. Le coût des autres personnages se situe entre 2 000 et 3 000. Pour acheter un personnage, vous pouvez vous rendre dans l'onglet « Collection », cliquer sur un personnage que vous ne possédez pas encore et cliquer ensuite sur « Débloquer » puis choisir la devise. Les pièces d'or sont la monnaie normale du jeu, alors que le Gleamium est la monnaie premium, qui ne peut être obtenue qu'en dépensant de l'argent.Vous l'aurez donc compris, il va falloir jouer, durant de nombreuses heures, pour. Si la patience n'est pas votre fort, vous allez pouvoir obtenir n'importe quel personnage en payant, via les Gleamium.Enfin, notez que de nombreux personnages seront ajoutés au fil du temps dans, pour proposer de nouvelles façons de combattre, étant donné que chaque personnage possède des compétences spéciales.est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.