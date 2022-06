Call of Duty : Warzone : Un nouveau Pack exclusif gratuit pour les membres PS Plus

Le contenu du Pack de Combat Expéditionnaire de Warzone (PS Plus)

1 apparence d'Opérateur légendaire pour Halima Zambardi.

1 plan d'arme légendaire pour fusil à pompe.

1 plan d'arme légendaire pour mitraillette.

1 emblème légendaire.

1 porte-bonheur épique.

1 autocollant épique.

1 carte de visite épique.

1 jeton légendaire de 60 minutes de Double EXP.

Comment récupérer le Pack de Combat Expéditionnaire de Warzone (PS Plus) ?

Très souvent, et depuis longtemps, PlayStation offre des packs exclusifs, pour divers jeux, aux membres PS Plus. Par exemple, les joueurs et les joueuses sévissant sur consoles PlayStation, et possédant un abonnement PS Plus, peuvent parfois, récupérer des bundles pour, et bien d'autres.À ce propos, afin de célébrer le lancement de la Saison 4 sur, un, contenant différents éléments cosmétiques,. Rappelons qu'il est impératif de posséder un abonnement actif au PS Plus, pour récupérer les packs gratuits et exclusifs.Le Pack de Combat dit « Expéditionnaire » de Call of Duty: Warzone, à retrouver sur le PlayStation Store (uniquement), comprend les éléments suivants :Si vous désirez le récupérer, il vous suffit de vous rendre sur l'application PlayStation Store depuis votre console, depuis votre smartphone ou sur le site officiel via un navigateur internet. Vérifiez que vous êtes bien connectés à votre compte PSN.Ensuite, sélectionnez l'onglet « PlayStation Plus » du PlayStation Store. Sur ladite page, vous devriez voir la mention « Packs exclusifs ». Cliquez dessus. Vous verrez alors ce nouveau pack pour Call of Duty: Warzone, en première position. Ajoutez le à votre bibliothèque et téléchargez le bundle sur votre console. Les éléments cosmétiques seront, alors, disponibles sur votre compte et vous pourrez les découvrir en lançant Warzone.Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.