Minecraft : Une fuite révèle avant l'heure la date du prochain Minecraft Live

Pour informer sa communauté des nouveautés majeures à venir, Mojang propose le Minecraft Live, un événement biannuel particulièrement attendu. D'ailleurs, la date du prochain événement a été révélée par erreur.
Une erreur peut arriver
, même chez les plus grands. Parfois, elle annonce le lancement d'un jeu qui n'a pas encore de date de sortie
, comme cela a été le cas avec Metroid Prime 4. Dans d'autres cas, elle dévoile le prix d'un produit attendu, à l'image de ce qui est arrivé à la ROG Xbox Ally.
Mais quand cela concerne de grands événements, une erreur peut gâcher la surprise de la révélation. Or, c'est exactement ce qui est arrivé avec le prochain Minecraft Live
.
Le deuxième Minecraft Live de 2025 prévu pour la rentrée ?
Incontournable pour tous les fidèles de la franchise, le Minecraft Live est un événement retransmis en direct sur le site officiel du jeu, sur YouTube et sur Twitch. La dernière édition avait été organisée le 22 mars 2025 et avait notamment dévoilé la mise à jour graphique Vibrant Visuals
, le Happy Ghast, la mise à jour Spring to Life et du contenu exclusif sur Minecraft le Film.
Sachant que ce type d'événement est organisé deux fois par an, les joueurs commençaient à spéculer sur la potentielle date de diffusion du live. Mais le site espagnol de Minecraft
a vendu la mèche avant l'heure. Pendant quelques heures, il était possible de lire sur le site que l'événement se tiendrait le 22 septembre à partir de 19 h (heure de Paris)
. Cependant, l'information a été effacée depuis. Toutefois, les plus réactifs ont fait des captures d'écran qu'ils ont ensuite partagées sur les réseaux sociaux
.
Une fuite provenant d'une source officielle, mais qui doit encore être confirmée par Mojang
Vu que la fuite provient d'un site officiel Minecraft, il y a de grandes chances pour que la date mentionnée soit bien celle retenue pour le deuxième Minecraft Live de 2025. Néanmoins, Mojang n'a pas encore confirmé ou démenti l'information
. Il ne reste plus qu'à surveiller les comptes du jeu dans les prochains jours car la date officielle pourrait bien être révélée.
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