Minecraft change les configurations minimales requises pour jouer sur PC

Plus de 17 ans après ses débuts, Minecraft revoit les configurations requises pour profiter de la Java Edition sur PC, que ce soit en qualité minimale ou recommandée. Pensez donc bien à vérifier votre machine !

Au gré des mises à jour et des améliorations visuelles, Minecraft a toujours eu à cœur de proposer la meilleure expérience possible tout en restant très accessible sur PC. En effet, les configurations minimales requises sont devenues peu exigeantes au fil des ans et elles n'avaient pas changé depuis 17 ans.

Mais aujourd'hui, les évolutions sont trop importantes. Afin de mieux coller aux nouvelles performances du jeu, Mojang a donc revu sa copie et vient de modifier les configurations demandées. Toutefois, il faut préciser que ces changements ne concernent que la Java Edition du titre et non la Bedrock Edition.

De nouvelles configurations minimales pour profiter au mieux de Minecraft

Désormais, si vous souhaitez profiter de la Java Edition de Minecraft sur votre PC, ce dernier doit posséder au minimum la configuration suivante :

Un système d'exploitation Windows 10 64-bit, Windows sur ARM, macOS 12+ ou Linux 64-bit

Un processeur 4 cœurs (Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X...)

8 Go de RAM au minimum si vous possédez une carte graphique dédiée ou 12 Go de RAM avec une carte graphique intégrée

Une carte graphique compatible Vulkan 1.3 avec au moins 2 Go de VRAM

Dans ce cas de figure, il sera possible de profiter de Minecraft Java Edition avec un préréglage Fast, des graphismes en 1080p et 30 FPS. Le but est d'offrir aux joueurs une expérience plus fluide. Mais cette augmentation concerne également la configuration recommandée, permettant de profiter du préréglage Fancy et des 60 FPS. Si vous souhaitez profiter de la plus belle version de Minecraft Java Edition sur PC, vous devez impérativement posséder :

16 Go de RAM sur votre machine

Windows 11 64 bits, macOS 14 au minimum ou Linux 64 bits

Un processeur Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 ou Apple M2 Pro

Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT ou Apple M2 Pro. 6 Go de VRAM

Le titre toujours jouable sur des configurations plus basses mais avec quelques limitations

Si vous ne possédez pas les nouvelles configurations minimales requises, pas de panique. Mojang assure qu'il est toujours possible de profiter de la Java Edition de Minecraft avec votre machine. Néanmoins, le développeur précise que les joueurs concernés peuvent être confrontés à quelques ralentissements et problèmes lors de leurs sessions.

Des soucis variés sont évoqués comme des défauts d'affichage, des temps de chargement plus longs ou encore une baisse du nombre d'images par seconde. Sachant que Minecraft prépare sa transition progressive vers Vulkan, il faudra peut-être envisager une amélioration du matériel pour profiter du jeu si les composants sont trop datés. Dans tous les cas, Mojang tiendra sa communauté informée si de nouvelles modifications des configurations requises sont prévues.