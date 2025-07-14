ROG Xbox Ally : Le prix de la console révélé par erreur et il risque de ne pas plaire à tout le monde

Plusieurs rumeurs évoquaient déjà les prix de lancement des deux versions de la ROG Xbox Ally. Mais ASUS semble avoir mis fin au suspense à en croire les fiches produits repérées sur Google.
Officialisée lors du Xbox Games Showcase 2025, la première console portable de Microsoft va officiellement voir le jour. Baptisée ROG Xbox Ally, elle a été conçue par ASUS tout en intégrant un système d'exploitation Microsoft. Si elle a potentiellement mis un terme au développement de la console portable propriétaire
de la firme à la croix, cette nouvelle venue compte bien s'imposer face au Steam Deck, à la Nintendo Switch 2 ou à l'Ayn Odin 2
.
Cependant, une question restait encore sans réponse : combien va coûter cette nouvelle console portable ?
L'information était confidentielle, mais une fuite repérée sur le site d'ASUS suggère qu'il faudra dépenser une certaine somme pour profiter de l'une des deux versions de la ROG Xbox Ally.
Deux modèles prévus pour la ROG Xbox Ally, avec une version Pro plus performante
Avant toute chose, il convient de rappeler que cette console sera déclinée en deux modèles : la ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X.
La première sera un modèle classique proposant entre autres 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD (upgradable) et une batterie de 60Wh pour un poids moyen de 670g. Tandis que la version X, à voir comme un modèle Pro, possèdera 24 Go de RAM, 1 To de stockage SSD (upgradeable) et une batterie de 80Wh pour 715g.
De base, il existera donc une différence de prix notable entre les deux modèles de par leurs fiches techniques. D'ailleurs, eXtas1s avait déjà évoqué les prix des deux consoles ROG dans une vidéo mise en ligne le 13 juin 2025 sur sa chaîne YouTube
. Mais le 14 juillet 2025, ASUS aurait temporairement mis en ligne les prix des consoles portables
sur son site officiel. Les informations seraient également apparues sur les pages produits Google des ROG Xbox Ally.
Entre 600 et 900 euros en fonction de la version privilégiée
Une capture d'écran partagée par le média espagnol 3Djuegos indique que la version classique de la ROG Xbox Ally serait proposée à 559 euros. Tandis que la version X, plus performante, aurait un prix de base de 899 euros.
Si ces prix ont de quoi dissuader les consommateurs, il est important de rappeler qu'il s'agit d'un mini-ordinateur portable permettant de jouer n'importe où, n'importe quand à un vaste catalogue de jeux.
De fait, les joueurs recherchant des performances dignes d'un ordinateur sans dépenser plus de 1000 euros pourraient se laisser tenter. En revanche, les personnes préférant une console nomade pourront privilégier les rivales, proposées entre 419 et 569 euros. Rappelons que les deux consoles doivent être lancées d'ici la fin de l'année 2025,
sans date précise pour le moment.
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