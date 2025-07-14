ROG Xbox Ally : Le prix de la console révélé par erreur et il risque de ne pas plaire à tout le monde



le 14 juillet 2025 à 17h17 Publié par Justine Manchuelle le 14 juillet 2025 à 17h17

Plusieurs rumeurs évoquaient déjà les prix de lancement des deux versions de la ROG Xbox Ally. Mais ASUS semble avoir mis fin au suspense à en croire les fiches produits repérées sur Google.