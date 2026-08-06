Minecraft partage sa date de sortie sur Switch 2

Mojang vient d'officialiser la date de sortie de Minecraft sur la Nintendo Switch 2, dont le portage avait été annoncé en juin. Au programme, des graphismes améliorés grâce à la technologie Vibrant Visuals, une refonte du célèbre pack Super Mario et une transition facilitée pour les possesseurs du jeu sur l'ancienne console.

Le jeu bac à sable le plus populaire de tous les temps s'apprête à conquérir une nouvelle plateforme dès le mois d'octobre. Mojang a officiellement annoncé que Minecraft sera disponible sur la Nintendo Switch 2 dès le 27 octobre prochain. Si le titre était déjà jouable sur cette nouvelle machine grâce à la rétrocompatibilité, cette version native promet d'exploiter pleinement les capacités techniques du dernier bijou de Nintendo avec une version native.

Des graphismes sublimés par le mode Vibrant Visuals

La principale nouveauté de cette édition Switch 2 réside dans l'intégration de refonte graphique baptisée Vibrant Visuals, que les autres versions ont accueillies l'an dernier. Selon les développeurs, cette technologie apportera des améliorations notables, notamment au niveau des effets de lumière et de la gestion des ombres. L'objectif est d'offrir une expérience visuelle beaucoup plus riche et immersive aux joueurs nomades.









Toutefois, Mojang précise que ces optimisations ne seront pas disponibles en permanence. Le mode écran scindé, ainsi que certains mondes ou contenus spécifiques issus du magasin en ligne, ne prendront pas en charge ces améliorations visuelles afin de garantir une fluidité optimale.

Le pack Super Mario fait peau neuve

Les amateurs de l'univers de Nintendo seront ravis d'apprendre que le célèbre pack Mash-Up Super Mario va bénéficier d'une mise à jour majeure pour tirer parti des nouveaux graphismes. Exclusif aux consoles du constructeur japonais, ce contenu permet d'explorer des lieux emblématiques tels que le château de Peach ou la place Delfino, le tout avec des textures et des musiques dédiées.

Le très apprécié pack Mash-Up Super Mario reçoit également une mise à jour pour tirer le meilleur parti de ces graphismes Vibrant Visuals. Les mondes entrent en collision.

Quid de la mise à niveau pour les anciens joueurs ?

Pour les millions de joueurs possédant déjà Minecraft sur la Nintendo Switch, le studio a confirmé l'existence d'une passerelle numérique. Une mise à niveau sera proposée, bien que la question de sa gratuité reste entière. Mojang s'est contenté d'indiquer que de plus amples détails seront communiqués ultérieurement. Point rassurant cependant, les sauvegardes et la progression de l'ancienne version pourront être transférées sans encombre sur la Switch 2.

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Rendez-vous dès le 27 octobre donc, pour la sortie de Minecraft sur Nintendo Switch 2.