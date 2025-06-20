Metroid Prime 4 : Une publicité annoncerait le lancement imminent du titre ?

Metroid Prime 4: Beyond, développé par Retro Studios, est sorti le 4 décembre 2025 sur Switch et Switch 2. Ce nouvel opus propose une exploration en monde ouvert, des combats tactiques contre Sylux et l'usage de pouvoirs psychiques. Avec une technique optimisée pour la nouvelle génération de Nintendo, il offre une expérience d'action-aventure immersive, consolidant Samus Aran comme une figure centrale du jeu vidéo moderne.