Metroid Prime 4 : Une publicité annoncerait le lancement imminent du titre ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 juin 2025 à 11h56
Est-ce que Nintendo compte surprendre les joueurs en sortant de manière totalement inattendue Metroid Prime 4 juste avant les grandes vacances ?
Metroid Prime 4 : Une publicité annoncerait le lancement imminent du titre ?
Présenté pendant le Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2, Metroid Prime 4 ne comptait pas parmi les jeux de lancement de la console, au grand désespoir des joueurs. En effet, l'attente est longue pour les admirateurs de Samus Aran, car la dernière aventure en date de la saga Prime remonte à 2016 avec Metroid Prime: Federation Force.

D'ailleurs, le quatrième opus n'a pas encore de date de sortie précise, à l'exception d'un vague 2025. Mais une publicité repérée dans le métro londonien sème le doute dans l'esprit des joueurs. 

Le shadow drop de Metroid Prime 4 annoncé dans le métro ? 

Sur Reddit, l'utilisateur orchestar a partagé une photo qui divise la communauté. En effet, il est possible de voir Samus Aran sur l'un des murs de la station Oxford Circus. Ce type de publicité reste fréquent pour faire la promotion des sorties à venir. Cependant, un détail visible dans un rectangle noir renfermant la mention « OUT NOW» a retenu l'attention des internautes : Metroid Prime 4 serait déjà disponible. Après vérification sur le Nintendo e-Shop, le titre n'est toujours pas disponible à l'achat et sa date de sortie reste 2025, sans plus de précisions. 

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Rapidement, plusieurs personnes ont évoqué une utilisation de l'intelligence artificielle ou d'un logiciel de retouche pour créer cette publicité et faire le buzz. Mais orchestar a voulu prouver sa bonne foi en partageant plusieurs angles de vue montrant la publicité en question. 

Une erreur qui fait réagir

Après cette révélation, plusieurs internautes ont réagi avec humour en expliquant que les colleurs d'affiche s'étaient certainement trompés et avaient installé un peu en avance cette publicité. D'autres se sont rendus sur place pour vérifier l'information et la relayer sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur X/Twitter. S'il s'agit bien d'une erreur, il y a de grandes chances pour que Nintendo réagisse dans les prochaines heures pour rassurer les joueurs. 


Cependant, cette surprise londonienne n'a pas manqué de faire réagir les joueurs. À cause de cette erreur, est-ce que Nintendo va annoncer de manière précipitée la date de sortie définitive de Metroid Prime 4 ? Un lancement surprise est-il possible ? Il ne reste plus qu'à surveiller les différents comptes de la firme japonaise pour le découvrir…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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