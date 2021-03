Minecraft : Quand sortira la mise à jour 1.17 Caves & Cliffs ?

Quand sortira la mise à jour 1.17 Caves & Cliffs de Minecraft ?

En octobre 2020, Mojang nous présentait la nouvelle mise à jour de Minecraft , nommé, la. Aucune data de sortie n'a été annoncée, mais les développeurs ont d'ores et déjà partagé une fenêtre de lancement, afin que les joueurs sachent à quoi s'en tenir.Ainsi, si tout se passe bien et que le studio n'est pas contraint de reporter cette mise à jour majeure, nous devrions la voir débarquer « cet été ». Aucune précision n'a pour le moment été apportée,. Pour rappel, la dernière mise à jour en date, la Nether Update, avait vu le jour le 23 juin dernier, il est donc probable qu'elle soit publiée plus ou moins à la même période.Concernant son contenu, Mojang a vu les choses en grand et les joueurs devraient être on ne peut plus ravis. Au programme donc, une amélioration globale des grottes, avec l'introduction de nouvelles, comme la grotte luxuriante, sans oublier de nouveaux biomes, tels que Deep Dark dans lequel se trouveront des stalactites, des stalagmites et des sculks blocs.Bien entendu, de nouveaux mobs vont faire leur arrivée, à l'image des Warden, des Axolotl, des chèvres ou encore des pieuvres lumineuses. Le cuivre sera également introduit, en tant que nouveau minerai. Vous pouvez d'ailleurs avoir un meilleur aperçu de ce qui arrivera avec la mise à jour Caves & Cliffs ici Enfin, sachez que les développeurs ajoutent assez souvent certaines nouveautés de cette mise à jour via les Snapshots, afin que la communauté puisse donner un premier retour et ajuster si besoin certains points.