Minecraft : Caves & Cliffs première partie partage sa date de sortie

Date de sortie mise à jour Caves & Cliffs première partie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En fin d'année 2020, Mojang avait annoncé la, la plus ambitieuse jamais implantée dans, avec une pléthore de nouveautés et des améliorations notables, notamment sur les grottes. Après quelques mois et plusieurs Snapshots, il est l'heure d'accueillir la, qui a pour rappel été divisée en deux, notamment à cause de la situation sanitaire. Le studio ne pouvait pas proposer la meilleure version de cette mise à jour sans que les équipes ne soient surchargées de travail. De ce fait, la deuxième partie arrivera en fin d'année.Ainsi, nous allons pouvoir accueillir la première partie, qui ajoute tout de même son lot de nouveautés,, et ce, sur toutes les plateformes. Les joueurs pourront découvrir les axolotls et les chèvres, mais aussi de nouveaux minerais avec, entre autres, le cuivre, permettant de débloquer de nouvelles recettes. Vous pouvez retrouver plus de détails sur cette mise à jour sur le site officiel Malheureusement, pour le reste du contenu, qui comprend une partie des nouveautés les plus attendues, il faudra attendre la deuxième partie. Nous y retrouverons alors les nouveaux biomes (et les fameuses grottes) et les fonctionnalités de génération de mondes. Cette dernière ne possède encore aucune date de sortie.Si vous ne souhaitez pas attendre pour découvrir tout cela, nous rappelons qu' une pre-release est disponible , permettant d'avoir un aperçu de las. Sinon, il va falloir patienter jusqu'ausur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android et Windows 10 (Bedrock Edition) et sur Windows, macOS, et Linux pour la Java Edition.