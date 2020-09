Minecraft : Portail du Nether, comment le fabriquer ?

Comment faire un Portail du Nether ?

Leest une dimension parallèle dans Minecraft , beaucoup plus sombre et dangereuse que le « monde normal » également appelé Surface ou Overworld, qui a connu de nombreux changements avec la 1.16, avec notamment l'arrivée de la Netherite ou encore des Piglins . Comme vous devez vous en douter, vous ne pouvez pas vous y rendre comme bon vous semble, et il faudra pour cela récolter plusieurs ressources et créer ce qu'on appelle leLa première partie de la création de ce fameuxvous demandera d'explorer le vaste univers de Minecraft, puisque vous allez devoir trouver du diamant. Il ne vous en faudra que trois, puisque ces derniers serviront à vous créer une pioche en diamant, obligatoire pour la suite des aventures.Une fois que vous avez votre pioche en diamant, et plusieurs seaux d'eau remplis dans votre inventaire, partez à la recherche de blocs de lave, aussi appelés bedrock. Une fois que vous en aurez trouvé (ils se trouvent plus facilement dans des cavernes) il vous suffit de verser l'eau sur ces blocs de lave via les parois, qui se transformeront ensuite en, les blocs violets qui serviront àÉquipez-vous de votre pioche, et récoltez au moins 10 blocs d'obsidienne, nombre nécessaire pour créer ce portail. Notez que le temps de récolte est assez long, puisque cela prend 9,4 secondes.Vous allez ensuite pouvoir passer à l'étape de la mise sur pied du. Pour cela vous pouvez, si vous n'avez que 10 blocs, récupérer quatre blocs d'une autre matière (terre, pierre ou autre) pour faire les angles du portail.Placez deux obsidiennes à terre, un bloc d'une autre matière de part au d'autre, trois blocs d'obsidienne au-dessus de chaque bloc d'une autre matière, deux nouveaux blocs au-dessus de chaque colonne et les deux derniers blocs d'obsidienne pour finir le tour. L'espace à l'intérieur doit être de 3x2 blocs. Pour mieux comprendre, voici ce que cela doit donner :Pour activer le portail, vous n'avez qu'à utiliser un briquet, ou tout objet pouvant faire du feu.