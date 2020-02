Minecraft : Piglins, comment les trouver et échanger avec eux ?

Arrivés par l'intermédiaire de la snapshot 20w07a, les Piglins rejoindront officiellement le bestiaire de Minecraft avec la version officielle 1.16, laquelle est prévue pour cette année 2020. Cette nouvelle entité pourra être trouvée dans le Nether et sera apte à faire des échanges avec vous à l'unique condition d'être en possession de lingots d'or.

Piglins, comment les trouver ?

Comment interagir avec les Piglins ?

Les échanges avec les Piglins

9,17 % de chance de recevoir Briques rouges du Nether (1 à 4) Chair putréfiée (4 à 12) Champignon cramoisi (1 à 4) Champignon marron (1 à 4) Champignon rouge (1 à 4) Sable des âmes (1 à 4) Silex (3 à 8)

4,59 % de chance de recevoir Boule de feu (1) Champignon altéré (1 ou 2) Champilampe (1) Côtelette de porc crue (2 à 5) Cuir (2 à 7) Gravier (4 à 12)

1,83 % de chance de recevoir Crème de magma (1 à 3) Perle de l'Ender (2 à 4) Poudre lumineuse (2 à 4)

0,92 % de chance de recevoir Nylium biscornu (1) Obsidienne (1) Quartz du Nether (1 à 4)



PC Edition Standard → 19,13 € au lieu de 24 €

Xbox One Edition Standard → 5,89 € au lieu de 24 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Comme vous devez vous en douter, lesne peuvent être trouvés que dans le Nether, et plus précisément dans le biome Crimson Forest, francisé en Forêt cramoisie, mais peuvent aussi apparaître, dans de très rares cas, dans le reste de cette immense dimension infernale. Si vous avez quelques difficultés pour aller à la rencontre des, et notamment pour localiser le biome les abritant, nous vous invitons à utiliser l'une des dernières commandes de Minecraft : /locatebiome minecraft:crimson_forest.Avant de vous lancer à la recherche de, il est important de préciser que ces derniers peuvent être particulièrement agressifs. En effet, a contrario de leurs cousins Cochons-zombies, lesn'hésiteront pas à vous attaquer, avec leur arbalète ou épée, dès qu'ils en auront l'occasion, vous considérant comme un ennemi potentiel. Cependant, si vous êtes équipé d'au moins une pièce d'armure en or, les Piglins réévalueront la situation, ne se sentiront plus en danger et vous verront même comme une personne digne d'intérêt. En effet, les Piglins vouent un réel culte pour le métal jaune et seront grandement intéressés par toute personne étant en capacité de leur en fournir. De ce fait, ils seront ouverts pour échanger leurs ressources contre les vôtres, vos précieux lingots d'or.L'ajout desà l'univers de Minecraft permet de donner une nouvelle jeunesse, et surtout utilité, à l'or. Alors que la fabrication de lingots de Netherite nécessitera des lingots d'or, relançant l'intérêt pour cette ressource relativement rare, lesseront une nouvelle raison de partir à la recherche de minerais d'or. Le grand intérêt que portent les Piglins pour les lingots d'or vous permettront de pouvoir récupérer des ressources aléatoires, définies dans la liste ci-dessous, contre un seul et unique lingot.Pour échanger avec l'un desprésents aux alentours, vous n'aurez qu'à vous diriger vers l'un d'entre eux avec votreen main et cliquer droit sur lui, ou en jeter un à ses pieds, lequel vous lancera, en retour, un des objets, en quantité plus ou moins importante, présents ci-dessous. Notez, cependant, que leavec lequel vous échangerez ne sera pas ouvert à un nouvel échange tant qu'il contemplera le lingot récemment obtenu, approximativement cinq secondes.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :