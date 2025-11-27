Minecraft : Mojang annonce enfin une date pour Mounts of Mayhem

Annoncée depuis plusieurs semaines et ayant déjà dévoilé quelques unes de ses nouveautés, la mise à jour Mounts of Mayhem de Minecraft se faisait désirer. Mais l'attente est bientôt terminée.
Lors du Minecraft LIVE du 27 septembre 2025, Mojang a officiellement dévoilé le premier aperçu de Mounts of Mayhem, la prochaine mise à jour majeure du titre. Si plusieurs de ses nouveautés sont déjà accessibles sur les serveurs tests, de nombreux joueurs guettaient avec impatience l'annonce de sa date de lancement. Après de longues semaines de teasing, Mojang a confirmé que Mounts of Mayhem serait jouable avant Noël sur toutes les versions de Minecraft
.
La mise à jour Mounts of Mayhem lancée courant décembre dans Minecraft
Les développeurs de Minecraft travaillent actuellement sur les derniers ajustements et les ultimes correctifs avant le déploiement de cette dernière mise à jour de 2025. Cependant, les joueurs et joueuses n'auront pas à patienter longtemps avant de la découvrir. D'ailleurs, elle aidera également les plus jeunes à patienter jusqu'à la veillée de Noël.
En effet, Mounts of Mayhem sera disponible dès le 9 décembre 2025 dans la Bedrock Edition ainsi que dans la Java Edition
de Minecraft. Comme son nom le laisse sous-entendre, elle aura comme thème principal les montures et l'ajout de nouvelles créatures à dompter.
Les cavaliers pourront ainsi explorer le monde sur le dos d'un cheval zombie, d'un dromadaire momifié
ou encore offrir à votre canasson une armure plus résistante que jamais.
De nouvelles montures, des armures, des lances et plus encore
En plus des nouvelles montures terrestres et de l'armure en Netherite pour votre cheval, la mise à jour Mounts of Mayhem va ajouter deux autres nouveautés majeures. La première est le nautile et sa version zombifiée, deux créatures que vous pourrez dompter et utiliser pour vous déplacer plus rapidement dans l'eau
. Tandis que la seconde est la lance, une arme pensée pour rendre les combats plus dynamiques
et pour imaginer vos propres joutes équestres dans le monde cubique.
Il ne vous reste plus qu'à patienter quelques jours avant de découvrir le contenu de cette mise à jour gratuite et de célébrer en beauté les fêtes de fin d'année dans Minecraft !
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