Minecraft dévoile de belles surprises à venir et une date très attendue par la communauté

Créé par Notch avant d'être vendu pour 2,5 milliards de dollars à Microsoft, Minecraft est un jeu de type bac à sable développé par le studio suédois Mojang. Initialement dédié à la survie et à la construction, les projets de la communauté et le travail des équipes en charge du jeu lui ont permis de devenir un titre aux possibilités quasi-infinies, mais également le jeu le plus vendu de l'histoire des jeux vidéo.