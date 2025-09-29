Minecraft dévoile de belles surprises à venir et une date très attendue par la communauté

Mojang a profité du Minecraft LIVE du 27 septembre pour dévoiler toutes les nouveautés à venir dans Minecraft. Les prochains mois seront d'ailleurs très chargés pour les amateurs de petits cubes avec une nouvelle arme et une nouvelle mise à jour majeure.
Le Minecraft LIVE
est l'événement à ne pas manquer pour la communauté des constructeurs et des aventuriers cubiques. La deuxième édition de l'année 2025 s'est tenue le 27 septembre dernier et elle a permis aux joueurs d'en apprendre plus sur le contenu des mises à jour à venir. Si The Copper Age (la mise à jour cuivrée) est le prochain ajout majeur, Mojang annonce déjà des nouveautés futures dans Minecraft
avec le premier aperçu de Mounts of Mayhem
.
Une nouvelle monture et une nouvelle arme arriveront prochainement dans Minecraft
Mounts of Mayhem est une future mise à jour de Minecraft qui apportera deux nouveautés majeures. La première est l'ajout d'une nouvelle monture aquatique : le nautile.
Les explorateurs pourront l'utiliser pour explorer les fonds marins, mais également le personnaliser avec différentes armures. Pour celles et ceux qui se demandent comment l'utiliser sans se noyer, soyez rassurés. Un nouvel effet fera ses débuts pour l'occasion, permettant de se déplacer plus facilement dans l'eau et de suspendre la jauge de respiration
.
La deuxième nouveauté notable est l'ajout d'une nouvelle arme très demandée par la communauté : la lance
. Pensée pour rendre les combats plus dynamiques, elle pourra être fabriquée dans différents matériaux et utilisée de deux manières. Vous pourrez l'utiliser pour effectuer des attaques de base ou des attaques chargées
. Cependant, pour ce dernier point, sa puissance dépendra de votre vitesse. Mais ce détail est un atout qui rend l'arme utilisable sur le dos d'une monture.
Lancement imminent pour la mise à jour The Copper Age
Le livestream a également permis à Mojang de dévoiler une information attendue de longue date. En effet, une partie de la mise à jour The Copper Age était déjà disponible sur la Bedrock Edition du jeu
. Certains d'entre vous ont donc déjà rencontré le Golem de cuivre ou testé les nouvelles étagères. Mais lors de ses précédentes présentations, elle était décrite comme le « Fall Drop 2025 » ou le « Drop 3 2025 ». Les joueurs espéraient donc un lancement dans le courant de l'automne, mais la date précise n'avait pas été confirmée.
C'est aujourd'hui chose faite et l'attente sera de très courte durée. Mojang a annoncé que la mise à jour The Copper Age sera officiellement disponible dès le 30 septembre 2025 pour la Java Edition 1.21.9 et la Bedrock Edition 1.21.110
de Minecraft. Alors préparez vos outils car une invasion cuivrée se rapproche à grands pas !
commentaire (1)
Ils sont forts mojang pour encore ajouter des choses 10 ans après