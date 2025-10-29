Minecraft vous propose de dompter une nouvelle monture, mais à cette condition

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 octobre 2025 à 12h08
Une variante d'une monture existante est actuellement proposée sur les serveurs tests de Minecraft. Si celle-ci pourrait bien combler les collectionneurs, il faudra faire preuve d'audace et de courage pour pouvoir l'apprivoiser.
Minecraft vous propose de dompter une nouvelle monture, mais à cette condition
Entre l'arrivée du nautile, la fabrication de selles et la possibilité de fendre les airs sur le dos du Happy Ghast, l'année 2025 est définitivement placée sous le signe des montures dans Minecraft. Mais cette frénésie n'est pas terminée ! Sur les serveurs tests, les joueurs peuvent désormais apprivoiser et utiliser une nouvelle monture

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Cependant, celle-ci devrait rappeler aux arpenteurs du désert un autre animal déjà utilisé pour faciliter vos déplacements dans le monde cubique. De plus, pour pouvoir l'approcher et grimper sur son dos, il faudra la voler à des cavaliers peu sympathiques.

Le dromadaire momifié : une monture à dérober aux zombies des sables

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Baptisé « Camel husk » (que nous pouvons traduire par « carcasse de dromadaire » ou « dromadaire momifié » dans la langue de Molière), cet animal est une variante colorée du dromadaire disponible dans Minecraft depuis 2022. Il possède une robe plus sombre et ses côtes apparentes montrent son côté zombie. Cependant, il possède bien les mêmes caractéristiques que son cousin. De fait, vous pouvez grimper à deux sur son dos. Étant passif, le dromadaire momifié peut facilement être apprivoisé quand il est sauvage. 

Toutefois, l'animal transporte presque toujours sur son dos des ennemis, à savoir des zombies momifiés (ou husks en anglais). De plus, ceux-ci sont généralement armés de lances. Il faudra donc éliminer ces cavaliers armés avant de pouvoir monter sur le dos de la carcasse de dromadaire. Cependant, les cavaliers ne sont pas les seules menaces qui peuplent les biomes chauds.

Attention à ce nouvel ennemi tout juste débarqué sur les serveurs tests de Minecraft !

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Le dromadaire momifié n'est pas le seul à faire ses débuts sur les serveurs tests. Il est accompagné du Parcher, nouvelle variante du squelette du désert. Mais celui-ci est encore plus redoutable car il « privilégie l'arc et aime cribler les joueurs de flèches ». Le Parcher se trouve toujours à proximité des dromadaires momifiés et tiendra les joueurs à bonne distance.

Enfin, cette nouvelle phase de test est aussi l'occasion de faire voyager vos montures par la mer. Désormais, vos montures peuvent nager. Mais attention : elles se déplaceront moins vite que sur Terre. Alors n'attendez plus pour tester ces nouveautés dans Minecraft !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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