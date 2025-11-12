Minecraft va ajouter une nouvelle armure qui rendra votre cheval plus résistant que jamais

Sur son site officiel, Mojang a dévoilé une autre des nouveautés prévues avec la mise à jour Mounts of Mayhem de Minecraft. Préparez votre cheval car il pourrait bien gagner des points de style et de résistance avec cet ajout.
Pour rendre votre monture plus résistante face aux ennemis ou aux attaques, les joueurs de Minecraft
peuvent utiliser différentes armures pour chevaux. Elles sont proposées dans différents matériaux et différents degrés de résistance allant du cuir au diamant. Mais à l'exception de celle en cuir, aucune d'entre elles ne peut être fabriquée. Cependant, cela est sur le point de changer. Une nouvelle armure pour cheval est actuellement accessible
sur les serveurs tests de Minecraft. Or, celle-ci peut être forgée (ce qui représente une première dans l'histoire du jeu) et elle est aussi résistante que celle faite de diamant.
La plus robuste des armures pour chevaux ajoutées dans la mise à jour Mounts of Mayhem
La mise à jour Mounts of Mayhem va en effet ajouter l'armure en Netherite
à la liste des équipements pensés pour votre monture équestre dans Minecraft. Particulièrement résistant, ce matériau au rendu métallique donne une allure unique à votre monture mais également une vraie résistance à la lave.
Pour la fabriquer, c'est très simple. Il vous suffit de réunir sur une table de forge une armure de cheval en diamant, un lingot de Netherite et un modèle de forge de mise à niveau de Netherite
. Une fois équipé de cette armure, votre monture gagnera 19 points d'armure et 3 points de résistance, faisant de l'équipement en Netherite le plus robuste du jeu.
Cependant, elle n'est pour l'heure disponible que dans la Java Edition de Minecraft.
De nouvelles montures vont bientôt envahir Minecraft
Nouveauté très attendue de la mise à jour Mounts of Mayhem, cette mise à jour de Minecraft sera également l'occasion de faire le plein de nouvelles montures. Les plus téméraires pourront tenter de dompter le Nautile (une nouvelle monture aquatique), un cheval zombie ou encore le dromadaire momifié
.
Pour l'heure, la date de déploiement de la mise à jour Mounts of Mayhem pour toutes les versions de Minecraft n'est pas encore connue. Mais elle devrait arriver dans le courant de l'hiver 2025
.
commentaire (1)
que de bonnes nouvelles !