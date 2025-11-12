Minecraft va ajouter une nouvelle armure qui rendra votre cheval plus résistant que jamais

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 novembre 2025 à 15h09
Sur son site officiel, Mojang a dévoilé une autre des nouveautés prévues avec la mise à jour Mounts of Mayhem de Minecraft. Préparez votre cheval car il pourrait bien gagner des points de style et de résistance avec cet ajout.
Minecraft va ajouter une nouvelle armure qui rendra votre cheval plus résistant que jamais
Pour rendre votre monture plus résistante face aux ennemis ou aux attaques, les joueurs de Minecraft peuvent utiliser différentes armures pour chevaux. Elles sont proposées dans différents matériaux et différents degrés de résistance allant du cuir au diamant. Mais à l'exception de celle en cuir, aucune d'entre elles ne peut être fabriquée. Cependant, cela est sur le point de changer. 

Une nouvelle armure pour cheval est actuellement accessible sur les serveurs tests de Minecraft. Or, celle-ci peut être forgée (ce qui représente une première dans l'histoire du jeu) et elle est aussi résistante que celle faite de diamant. 

La plus robuste des armures pour chevaux ajoutées dans la mise à jour Mounts of Mayhem

minecraft-armure-netherite
La mise à jour Mounts of Mayhem va en effet ajouter l'armure en Netherite à la liste des équipements pensés pour votre monture équestre dans Minecraft. Particulièrement résistant, ce matériau au rendu métallique donne une allure unique à votre monture mais également une vraie résistance à la lave. 

Pour la fabriquer, c'est très simple. Il vous suffit de réunir sur une table de forge une armure de cheval en diamant, un lingot de Netherite et un modèle de forge de mise à niveau de Netherite. Une fois équipé de cette armure, votre monture gagnera 19 points d'armure et 3 points de résistance, faisant de l'équipement en Netherite le plus robuste du jeu.

Cependant, elle n'est pour l'heure disponible que dans la Java Edition de Minecraft. 

De nouvelles montures vont bientôt envahir Minecraft

minecraft-cheval-zombie
Nouveauté très attendue de la mise à jour Mounts of Mayhem, cette mise à jour de Minecraft sera également l'occasion de faire le plein de nouvelles montures. Les plus téméraires pourront tenter de dompter le Nautile (une nouvelle monture aquatique), un cheval zombie ou encore le dromadaire momifié

À lire également

Minecraft vous propose de dompter une nouvelle monture, mais à cette condition

Minecraft vous propose de dompter une nouvelle monture, mais à cette condition

Pour l'heure, la date de déploiement de la mise à jour Mounts of Mayhem pour toutes les versions de Minecraft n'est pas encore connue. Mais elle devrait arriver dans le courant de l'hiver 2025.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Minecraft fait marche arrière avec sa dernière Snapshot
Minecraft 26 août 2026

Minecraft fait marche arrière avec sa dernière Snapshot

La dernière version test de Minecraft réserve une surprise de taille aux joueurs. Alors que de récentes mises à jour modifiaient le comportement des Noyés, les développeurs ont brusquement décidé de tout annuler. Un retour en arrière inattendu accompagné de quelques nouveautés visuelles.
Minecraft sort Snapshot 9 en avance et apporte de nombreux correctifs
Minecraft 18 août 2026

Minecraft sort Snapshot 9 en avance et apporte de nombreux correctifs

Si vous gérez des serveurs privés dans Minecraft, alors cette nouvelle devrait vous plaire. La version Snapshot 9 a été mise en ligne avec un peu d'avance et elle amène avec elle une nouveauté attendue.
Minecraft ajoute de nouveaux blocs et des cartes avant le 3e drop de l'année
Minecraft 06 août 2026

Minecraft ajoute de nouveaux blocs et des cartes avant le 3e drop de l'année

Alors que le troisième drop de 2026 se rapproche à grands pas, les utilisateurs de la Bedrock Edition de Minecraft peuvent déjà tester en avant-première quelques-unes de ses nouveautés depuis le 5 août.

commentaire (1)

Avatar
moarti (invité) Le 12/11/2025 à 15:39

que de bonnes nouvelles !