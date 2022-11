Minecraft : Le lapis-lazuli, où en trouver ?

Le lapis-lazuli sur Minecraft

Où trouver du lapis-lazuli ?

PC Édition Java → 24,99 € au lieu de 29,99 €, soit 17 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 9,99 € au lieu de 19,99 €, soit 50 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En début d'aventure sur, lepeut paraître anecdotique. Pour autant, cette ressource devient intéressante, par la suite. En effet, afin d'enchanter des armes ou des outils, les joueurs et les joueuses devront, absolument, posséder du. De ce fait, dans ce guide, nous vous indiquons, sur le titre de Mojang Studios.Tout comme la redstone , et contrairement au diamant, len'est pas si difficile que cela à trouver, sur. En effet, comme vous vous en doutez probablement déjà, c'est dans des mines que vous pourrez en récupérer, et ce à partir de. Ces blocs se distinguent des autres car, bien que l'ensemble soit gris, vous pourrez voir de petits carrés bleus en leur sein (comme sur l'image ci-dessous).De notre côté, nous avons trouvé desà différentes couches, notamment à la -8 (Y=-8) et la -54 (Y=-54). Plus généralement, sachez que ces minerais peuvent être trouvés entre les couches 64 et -64. Afin de miner du, il vous faut une pioche en pierre ou de qualité supérieure. Ainsi, comme vous l'aurez compris, utiliser une pioche en bois sur ces minerais ne vous permettra pas de récupérer la matière première, leNotons, pour finir, qu'en plus de son utilité pour les enchantements, leest nécessaire pour fabriquer de la teinture bleue. Néanmoins, si vous débutez sur, nous ne pouvons que vous recommander de garder un maximum de, pour vos futurs enchantements.Pour rappel,est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. La version preview du soft est dans le Xbox Game Pass. Plusieurs guides au sujet du jeu de Mojang Studios sont disponibles dans nos colonnes. Si vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur différentes plateformes :